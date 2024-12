Switch-Rollenspiel im Angebot: Open-World-Hit mit über 80 Stunden Spielzeit jetzt für rund 20€ schnappen!

In diesem Switch-Spiel bekommt ihr nicht nur eine schicke, offene Spielwelt, sondern vor allem motivierendes Gameplay.

Lust auf ein großes Open-World-Rollenspiel für Nintendo Switch, das euch locker über die Feiertage hinweg und bis ins neue Jahr hinein fesseln kann? Dann könnt ihr bei Amazon gerade einen JRPG-Hit, der neben einer abwechslungsreichen Welt auch ein spaßiges Kampfsystem bietet und den Sammeltrieb anspricht, zum Schnäppchenpreis abstauben:

Aktuell bezahlt ihr nur 20,49€. Der Händler verrät allerdings nicht, wie lange der Deal gilt, weshalb sich der Preis jederzeit ändern könnte.

Ein tolles Switch-Rollenspiel für Open-World- und Sammel-Fans

1:57 Monster Hunter Stories 2 - Erlebt ein großes Rollenspiel im Monster Hunter-Universum

Es geht um Monster Hunters Stories 2: Wings of Ruinen. Dieses ist wie schon der Vorgänger kein typisches Monster Hunter, in dem man Jagd auf Monster macht und sie erledigt, um aus ihren Überresten bessere Ausrüstung herzustellen. Stattdessen erinnert das Gameplay eher an Pokémon: Ihr sammelt Eier, zieht anschließend die geschlüpften Monster groß und trainiert sie, damit sie euch im Kampf unterstützen.

Eines des Highlights von Monster Hunter 2 ist die offene (wenn auch in Zonen eingeteilte) und riesengroße Spielwelt, die ihr im Laufe der rund 80 Spielstunden langen Kampagne erforscht, um neue Monster zu finden. Diese hat nicht nur abwechslungsreiche Landschaften, sondern auch charmante Charaktere sowie eine Menge Nebenaufgaben zu bieten, die tatsächlich Spaß machen und sich nicht nur anfühlen wie Füllmaterial.

Eure gesammelten Monster lasst ihr wie in Pokémon in Rundenkämpfen gegeneinander antreten.

Das Kampfsystem ist wie in einem traditionellen JRPG rundenbasiert und mag zu Beginn simpel wirken, wird aber komplexer und anspruchsvoller, je mehr Fähigkeiten eure Monster erlernen. Bis zu drei NPCs können euch auf eurer Reise begleiten und euch im Kampf unterstützen, im Online-Koop können bis zu vier Personen gemeinsam losziehen.

Wie der Name schon andeutet, legt Monster Hunter Stories zudem mehr Wert aufs Erzählen einer Geschichte als die Hauptreihe. Im zweiten Teil dreht sich die Story um ein geheimnisvolles Ei, aus dem ein so mächtiges Monster schlüpfen könnte, dass die ganze Welt in Gefahr ist. Völlig frei von Fantasy-Klischees ist die Handlung zugegebenermaßen nicht, aber die aufwendige Präsentation im Anime-Stil und der stimmungsvolle Soundtrack trösten darüber hinweg.