Switch-Sale mit bis zu 95% Rabatt: Diese Spiele gibt's für unter 2 Euro

Ihr seid auf der Suche nach ein bisschen Unterhaltung in der Form von neuen, kleinen Videospielen? Dann ist der jetzige Switch-Sale mit bis zu 95 Prozent Rabatt im eShop genau das Richtige für euch. Wir zeigen euch, welche Spiele ihr gerade für maximal zwei Euro kaufen könnt.

Wie lange dauern die Sales? Es gibt keine einheitliche Zeit für die einzelnen Spiele. Deshalb schreiben wir für euch hinter jedes Spiel, wie lange es noch im Sale sein wird.

Diese Spiele gibt's jetzt für bis zu 2 Euro

Syberia 2 - jetzt für 1,49 Euro statt 29,99 Euro (bis zum 6. Mai)

Toki Tori 2+ - jetzt für 1,49 Euro statt 14,99 Euro (bis zum 17. Mai)

Rive - jetzt für 1,49 Euro statt 14,99 Euro (bis zum 17. Mai)

Flashback - jetzt für 0,99 Euro statt 19,99 Euro (bis zum 29. April)

Toki Tori - jetzt für 0,99 Euro statt 4,99 Euro (bis zum 17. Mai)

Whipseey and the Lost Atlas - jetzt für 0,99 Euro statt 5,99 Euro (bis zum 4. Mai)

Super Treasure Arena - jetzt für 0,99 Euro statt 9,99 Euro (bis zum 7. Mai)

Goonya Fighter - jetzt für 0,99 Euro statt 22,49 Euro (bis zum 12. Mai)

HoPiKo - jetzt für 1,99 Euro statt 9,99 Euro (bis zum 26. April)

Swords & Soldiers - jetzt für 1,04 Euro statt 7,49 Euro (bis zum 17. Mai)

Tumblestone - jetzt für 1,94 Euro statt 12,99 Euro (bis zum 10. Mai)

Gunhouse - jetzt für 0,99 Euro statt 6,35 Euro (bis zum 5. Mai)

Welche Spiele lohnen sich?

Syberia 2

Darum geht's: In dem Point&Click-Adventure Syberia 2 setzt die Protagonistin Kate Walker ihre Reise genau dort fort, wo der Vorgänger geendet hat. Doch anstatt in ihr Leben in New York zurückzukehren, entschließt sich Kate zu einer Reise in die frostigen Länder um Syberia aufzubrechen. Kate, Hans und Oscar besuchen vier verschiedene Gebiete, auf ihrer Suche nach den letzten Überlebenden der Mammutrasse.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr wieder auf der Suche nach einem klassischen Adventure seid. Syberia 2 besticht durch eine interessante Erzählung sowie einigen sehr kniffligen Rätsel. Ihr müsst aber auch darauf gewappnet sein, lange Laufwege und viel Backtracking auf euch zu nehmen.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr die Vorgänger nicht gespielt habt. Syberia 2 knüpft an den ersten Teil an, weshalb ihr vielleicht nicht alles in der Geschichte verstehen werdet. Immerhin sind aber auch Syberia (für 4,99 Euro) und Syberia 3 (für 9,99 Euro) ebenfalls im Angebot

Toki Tori 2+

Darum geht's: Toki Tori 2+ ist ein 2D-Adventure in dem der Spieler den kleinen gelben Vogel durch die Spielwelt steuern muss. Dabei müssen Gegnern ausgewichen und kleine Rätsel gelöst werden. Das Spielkonzept wurde für den Nachfolger zudem um Metroidvania-Elemente erweitert, weshalb ihr bereits besuchte Orte mit neuen Fähigkeiten weiter erkunden könnt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr Puzzle-Spiele mögt aber gleichzeitig auch ein Jump 'n' Run-Adventure erleben wollt. Toki Tori 2+ schafft es, dass sich das Gameplay immer wieder neu anfühlt.

Das Spiel ist nichts für euch, wenn ... ihr kleine, süße Küken nicht mögt. Zudem bekommt der zuckersüße Vogel zwar im Laufe des Spiels immer neue Fähigkeiten, aber wenn euch das Grundspiel schon nicht zusagt, dann helfen auch die neuen Mechaniken nicht.

Welche Switch-Spiele gibt's außerdem günstig?

Falls ihr nach weiteren günstigen Switch-Games sucht, dann werdet ihr sicherlich in unserer separaten Liste fündig: Hier sind die besten Switch-Spiele für unter 15 Euro.

Werdet ihr beim Sale zuschlagen?