Switch-Spiele für unter 15€ im eShop: Top-Games, die ihr spielen müsst

Ihr sucht nach günstigen Nintendo Switch-Games? Die findet ihr hier. Aufgrund der Corona-Krise müssen wir nämlich gerade ohnehin zwangsläufig zu Hause bleiben. Wie schön, dass wir uns immerhin unsere Zeit mit Videospielen vertreiben können. Und dabei müssen wir nicht einmal tief in die Tasche greifen: Wir empfehlen euch die besten Switch-Spiele für unter 15 Euro im eShop.

Diese Top-Switch-Spiele könnt ihr günstig kaufen

Stardew Valley

Regulärer Preis: 13,99 Euro

13,99 Euro Genre: RPG, Bauernhofsimulation

RPG, Bauernhofsimulation GamePro-Testwertung: 86

86 Link zum eShop.

Darum geht's: Möchtegern-Bauern müssen sich eingestehen, dass die Harvest Moon-Reihe nicht mehr das ist, was sie einmal war. Zum Glück gibt's Stardew Valley, das in dieselbe Kerbe schlägt und euch im charmanten Pixellook Tiere pflegen, Gemüse anbauen und andere Dorfbewohner bezirzen lässt.

Lohnt sich für euch, wenn... ihr ein Faible für Bauernhof-Simulationen im Stile von Harvest Moon habt.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr nicht die nötige Zeit und Geduld mitbringt: Stardew Valley verspricht hunderte Stunden Spielspaß, entfaltet sich aber erst nach einer Weile, weshalb sich der Anfang etwas dröge spielt.

6 0 Mehr zum Thema Stardew Valley im Test - Gekommen, um zu bleiben

Bastion

Regulärer Preis: 12,49 Euro

12,49 Euro Genre: Action-RPG

Action-RPG GamePro-Testwertung: 89

89 Link zum eShop.

Darum geht's: In Super Giants Action-RPG Bastion streifen wir als Kid durch wunderschöne, handgezeichnete Areale und hauen im Stile bekannter Hack&Slay-Titel wie Diablo reihenweise Monster zu Brei.

Lohnt sich für euch, wenn... ihr nach einer kurzweiligen Erfahrung sucht (Spielzeit circa 4 Stunden), die mit einem fantastischen Soundtrack und abwechslungsreicher Optik besticht.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr generell nichts mit Hack&Slay anfangen könnt und euch recht lange Ladezeiten nerven. Viel zu bedenken gibt es bei Bastion allerdings nicht, von uns bekommt ihr eine dicke Empfehlung!

Undertale

Regulärer Preis: 14,99 Euro

14,99 Euro Genre: RPG

RPG GamePro-Testwertung: 89

89 Link zum eShop.

Darum geht's: Wir landen in der Monsterwelt und müssen einen Weg hinaus finden. So einfach lässt sich das kleine Indie-Spiel zusammenfassen. Tatsächlich steckt aber mehr dahinter. Das Besondere? Undertale ist ein RPG, in dem wir Gegner entweder töten oder die Kämpfe auf kreative Weise beenden, beispielsweise mit einem Kompliment oder einem Lied, in das das Monster dann einstimmt.

Lohnt sich für euch, wenn... ihr nach einer tiefgreifenden Story-Erfahrung voller Charme und Humor sucht. Um die gesamte Story zu verstehen, reicht ein einmaliges Durchspielen allerdings nicht aus. Je nach Herangehensweise (neutral, pazifistisch, Genozid) offenbaren sich eine andere Facetten der Monsterwelt und ihrer mehr als liebenswürdigen Bewohner.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr mit dem eigenwilligen Pixel-Look nichts anfangen könnt und euch JRPG-ähnliche Spielmechaniken generell nicht interessieren.

Severed

Regulärer Preis: 14,99 Euro

14,99 Euro Genre: Action, Hack&Slash

Action, Hack&Slash Link zum eShop.

Darum geht's: Severed ist ein Action-Adventure aus der First-Person-Perspektive, in dem wir in der Rolle einer Kriegerin eine surreale Fantasywelt erkunden. Natürlich wird dabei auch gekämpft. Das Besondere? Severed wird im Handheld-Modus gespielt, weil ihr Angriffe über den Touchscreen steuert.

Lohnt sich für euch, wenn...ihr nach untypischen Spielerfahrungen sucht. Severeds Highlight ist ganz klar das Kampfsystem. Das ist aufgrund der Steuerung und Komplexität anfangs zwar gewöhnungsbedürftig, entpuppt sich schnell aber als spaßig und abwechslungsreich, weil jeder Gegner eine andere Herangehensweise erfordert. Und ihr könnt sogar deren Gliedmaßen abtrennen.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr beim Wort "Touchscreen" Reißaus nehmt, Severed ist nur im Handheldmodus spielbar.

Guacamelee

Regulärer Preis: 13,99 Euro

13,99 Euro Genre: Platformer, Action

Platformer, Action GamePro-Testwertung: 91

91 Link zum eShop.

Darum geht's: Und wo wir schon bei Drinkbox sind, müssen wir natürlich ebenfalls über Guacamelee sprechen. Im abgefahrenen Jump&Run verstricken wir uns in eine Sidescroll-Prügelei gegen Sombrero-tragende Skelette, Katzenmenschen und bunte Riesendrachen, und erleben vor allem eine gelungene Hommage an die Metroids und Castlevanias aus der 2D-Ära.

Lohnt sich für euch, wenn... ihr Fans des Metroidvania-Genres seit. Mit Guacamelee! bekommt ihr einen der besten modernen Vertreter.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr keine Lust auf teilweise recht fordernde Brawler- und Sprung-Passagen habt, die zuweilen frustrieren.

8 0 Mehr zum Thema Guacamelee! im Test - Muy bien Juan!

Doom 64 Remaster

Regulärer Preis: 4,99

4,99 Genre: Shooter

Shooter GamePro-Testwertung: 80

80 Link zum eShop.

Darum geht's: Doom 64 gibt's als Remaster des 23 Jahre alten Originals mittlerweile für Switch. Der Shooter bietet geradlinige, flotte Shooter-Action ohne Schnörkel und besondere Sperenzchen. Wenn es sich bewegt: wegpusten! Einziges Ziel ist es, lebendig vom Level-Start zum Level-Ende zu kommen.

Lohnt sich für euch, wenn... ihr generell Doom-Fans seid und/oder nach einem flotten Shooter für Zwischendurch sucht.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr mit dem doch recht angestaubten Retro-Look nichts anfangen könnt und euch die Geduld für teilweise fordernde Shooter-Passagen fehlt (aber hey, es gibt immerhin Cheats!).

33 2 Mehr zum Thema Doom 64 Remaster im Test - Wiedersägen macht Freude

60 Parsecs!

Regulärer Preis: 9,99 Euro

9,99 Euro Genre: Survival

Survival Link zum eShop.

Darum geht's: Besatzung am Leben halten, schwierige Entscheidungen treffen und gleichzeitig mit Ressourcenknappheit klarkommen – Das Survival-Adventure 60 Parsecs! macht euch das Überleben im Weltall nicht einfach, ist dabei aber immerhin ziemlich spaßig.

Lohnt sich für euch, wenn... ihr Stress mögt, aber im positiven Sinne. Ihr wisst schon. Survival-Games 60 Parsecs! (oder das ebenfalls sehr empfehlenswerte Don't Starve) strahlen eine ganz eigene Magie aus und können großes Suchtpotenzial entwickeln, wenn ihr euch in die Mechaniken hineinarbeitet, um möglichst lange am Leben zu bleiben.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr beim Wort "Survival" schon schwitzige Hände bekommt. Das Genre eignet sich sicherlich nicht für jeden, weil es nicht nur süchtig machen, sondern genauso schnell überfordern und frustrieren kann.

Symmetry

Regulärer Preis: 9,99 Euro

9,99 Euro Genre: Survival

Survival GamePro-Testwertung:

Link zum eShop.

Darum geht's: Noch mehr Survival! Symmetry entführt uns in eine retrofuturistische SciFi-Welt. Unsere Aufgabe ist es, Überlebenden dabei zu helfen, auf einem trotzlosen Planeten zu überleben, um möglichst schnell ein Raumschiff zu reparieren und letztendlich entkommen zu können. Dafür müssen wir essen, schlafen, Ressourcen sammeln und mehr.

Lohnt sich für euch, wenn... ihr Fans des Survival-Genres seid. Hier gilt derselbe Leitsatz wie schon bei 60 Parsecs! Ressourcenmanagement unter Zeitdruck setzt euch unter positiven Stress? Dann auf in die SciFi-Welt von Symmetry.

Lohnt sich nicht, wenn... ihr keine Lust auf einen eher knackigen Schwierigkeitsgrad habt, der euch ordentlich fordern wird.