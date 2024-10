Switch-Hit im Angebot – Zelda: Echoes of Wisdom jetzt 20€ günstiger bei Amazon abstauben!

Eines der Switch-Spiele aus 2024, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen der größten Switch-Hits des Jahres 2024 günstig im Angebot abstauben: Das erst Ende September erschienene The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bekommt ihr dort jetzt 20€ günstiger im Vergleich zum UVP bzw. zum aktuellen Preis im Nintendo eShop. Für eines der normalerweise so preisstabilen Exklusivspiele, das noch dazu erst einen Monat auf dem Markt ist, ist das ein absolutes Top-Angebot:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Zelda: Echoes of Wisdom: Das cleverste Zelda überhaupt?

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist eines der cleversten und ungewöhnlichsten Zelda-Spiele seit vielen Jahren. Diesmal spielt ihr ausnahmsweise nicht Link, sondern die Prinzessin Zelda persönlich. Nachdem Link verschwunden ist, muss diese eigenhändig ihr Reich verteidigen, wobei ihr die Fee Tri und der Zauberstab namens Trirod helfen.

Echoes of Wisdom bietet dabei eine einfallsreiche Spielmechanik: Mit dem Trirod kann Zelda nämlich sogenannte Echos, also Kopien, von Gegenständen und Monstern erschaffen, auf die ihr zuvor im Spiel gestoßen seid. Das ermöglicht es euch, Probleme auf ganz verschiedene Arten zu lösen und euch kreativ auszutoben.

Statt selbst zu kämpfen, könnt ihr etwa Monster aufeinanderhetzen. Ihr könnt aber auch einen Felsen erschaffen und ihn eurem Feind an den Kopf werfen. Über einen Fluss kommt ihr beispielsweise, indem ihr eine Brücke aus Betten baut, und eine Klippe könnt ihr erklimmen, indem ihr Wasserblöcke stapelt und in diesen nach oben schwimmt.

Davon abgesehen bekommt ihr natürlich auch diesmal wieder die typische Zelda-Mischung aus Erkundung, Kampf und Rätseln, für welche die Reihe schon seit Jahrzehnten steht. Im Gegensatz zu den beiden großen Open-World-Spielen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom setzt Echoes of Wisdom allerdings wieder auf einen niedlichen Look mit Top-Down-Perspektive, der stark an das gelungene Switch-Remake des Klassikers Zelda: Link’s Awakening erinnert.

