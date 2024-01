900 Switch-Spiele im Angebot: Jetzt bis zu 90% Rabatt im Nintendo eShop sichern!

Im Nintendo eShop gibt's gerade viele Switch-Spiele zu günstigen Preisen. Auch ein Mario-Hit ist unter den Angeboten.

Auch diese Woche gibt es im Nintendo eShop wieder eine ganze Menge Switch-Spiele günstiger. Aus der langen Liste mit mehr als 900 Angeboten haben wir euch in diesem Artikel zehn besonders lohnenswerte Schnäppchen mit bis zu 90 Prozent Rabatt herausgesucht und stellen sie euch kurz vor. Wer sich lieber selbst durch die Angebote wühlen möchte, kann das hier tun:

Eastward

1:55 Eastward - Trailer zum Nintendo Switch-Hit, den ihr alle spielen solltet

Angebot gültig bis: 5. Februar

Eastward ist ein Action-RPG mit toller, an Klassiker wie Earthbound oder Chono Trigger erinnernder Pixeloptik, das zudem eine ähnliche Gameplay-Mischung aus Kämpfen, Rätseln und Erkundung wie die Zelda-Spiele bietet. Wir spielen John und Sam, die als Strafe für Sams Neugier aus ihrer unterirdischen Heimatstadt verbannt wurden und sich nun auf eine Reise über die postapokalypitsche Erdoberfläche aufmachen, um mehr über Sams seltsame Kräfte herauszufinden.

Wir können dabei stets zwischen den Charakteren wechseln und ihre besonderen Fähigkeiten nutzen. Während John schwere Waffen vom Flammenwerfer bis zum Zahnradgewehr verwendet, setzt Sam ihre übernatürlichen Kräfte etwa für Kinetikstöße ein. Übrigens erscheint am 31. Januar die umfangreiche Erweiterung Octopia, welche John und Sam in eine neue Welt entführt. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um das Hauptspiel günstig nachzuholen und dann gleich weiterzuspielen.

The Pedestrian

1:18 The Pedestrian: Trailer zeigt, wie das ungewöhnliche Puzzlespiel funktioniert

Angebot gültig bis: 7. Februar

Das erst am 18. Januar für Nintendo Switch erschienene The Pedestrian könnt ihr schon jetzt im Nintendo eShop günstiger bekommen. In der Mischung aus Platformer und Rätselspiel spielt ihr ein kleines, zweidimensionales Strichmännchen, das sich inmitten einer dreidimensionalen Welt nur von Straßenschild zu Straßenschild fortbewegen kann. Das erfordert manchmal Geschicklichkeit, oft aber vor allem Intelligenz.

Damit unser Strichmännchen eine Chance hat, müssen wir die verschiedenen Schilder nämlich erst mal auf die richtige Weise durch kleine Türen miteinander verbinden, um einen Weg zu schaffen. Was zu Beginn noch einfach ist, wird durch immer neue Spielelemente wie Laserbarrieren und Portalen schon bald knifflig. Auf Text wird dabei vollständig verzichtet, die Mechaniken erklären sich selbst. Wer zuerst liebe Probe spielen möchte: Die kostenlose Demo im Nintendo eShop verschafft euch einen guten Ersteindruck.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

1:38 Dragon's Dogma: Dark Arisen - Trailer zur Nintendo Switch-Version

Angebot gültig bis: 30. Januar

Wenn ihr Lust auf ein finsteres und forderndes Action-Rollenspiel habt, dann seid ihr bei Dragon’s Dogma an der richtigen Adresse. Das Open-World-Abenteuer erinnert auf den ersten Blick ein wenig an Dark Souls und ist tatsächlich ähnlich unbarmherzig, verfügt aber über ein ganz eigenes, deutlich flotteres Kampfsystem, das euch zumeist in Begleitung eurer Vasallen gegen Gruppen von Gegnern oder riesige Monster antreten lässt. Die Gefechte entwickeln sich dadurch schnell zu kleinen Schlachten.

Neben eurer eigenen Spielfigur könnt ihr auch eure Begleiter weiterentwickeln oder online die Vasallen anderer Spieler*innen ausleihen, um von ihren Skills zu profitieren. Die Switch-Version enthält sämtliche DLC-Pakete sowie die Erweiterung Dark Arisen, die euch auf eine neue Insel schickt und rund 15 Stunden Spielzeit zusätzlich zum ohnehin schon umfangreichen Hauptspiel bietet. Für rund 5€ bekommt ihr hier also eine Menge Inhalt geboten.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

6:01 Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Test-Video zum Switch-exklusiven Taktik-Rollenspiel

Angebot gültig bis: 14. Februar

Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist ein cleveres Rundentaktikspiel, in dem Mario und seine Freunde sich mit Ubisofts niedlichen Häschen verbünden, um gemeinsam das von einem mysteriösen Wirbelwind zerstörte Pilzkönigreich zu retten. Vom Pilzpalast aus reist unser Team dazu durch vier verschiedene, knallbunte Welten, in denen es eine Menge Geheimnisse zu erkunden und Rätsel zu lösen gibt. Dabei kommt auch der Mario-typische Humor nicht zu kurz.

Kern des Spiels sind aber natürlich die Kämpfe. Das Gameplay erinnert hier stark an Taktik-Hits wie XCOM, fügt diesen aber sogar noch etwa hinzu. Ihr müsst nämlich nicht nur Deckungsmöglichkeiten und die individuellen Fähigkeiten eurer Teammitglieder klug ausnutzen, sondern diese Fähigkeiten sogar für besonders spektakuläre Aktionen miteinander kombinieren. An taktischem Tiefgang mangelt es Mario + Rabbids: Kingdom Battle also nicht.

Cult of the Lamb

2:09 Cult of The Lamb: Trailer zum Sektenspiel zeigt Kampf, Erkundung und mehr

Angebot gültig bis: 30. Januar

Von dem auf den ersten Blick niedlichen Look solltet ihr euch nicht täuschen lassen: In Cult of the Lamb spielt ihr zwar ein süßes Lamm. Dieses führt aber einen finsteren Kult an, der zu finsteren Gottheiten betet, welche an die Horrorgeschichten H.P. Lovecrafts erinnern. Solange ihr euch in eurem eigenen Dorf aufhaltet, erinnert das Gameplay dabei an Lebenssimulationen wie Stardew Valley oder Animal Crossing.

Ihr kümmert euch also um den Aufbau des Dorfes und die Bedürfnisse der Bewohner, aber eben nur, soweit es euren Zwecken dient. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Anhänger sogar für Opferrituale benutzen. Außerhalb des Dorfes wird Cult of the Lamb zu einem Roguelike-Dungeoncrawler im Stile von Hades, in dem ihr haufenweise Monster schnetzelt. Ihr bekommt also zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen düstere Spielerlebnisse in einem Paket.

In Tools Up! renoviert ihr im Koop Wohnungen und müsst euch dabei mit einigen seltsamen Herausforderungen herumschlagen.

Angebot gültig bis: 4. Februar

Mit der Tools Up! Ultimate Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch sämtliche DLCs einschließlich der stolze 45 Level umfassenden Erweiterung Garden Party. Bei Tools Up! handelt es sich um ein witziges Couch-Koop-Spiel für bis zu vier Spieler*innen, in dem ihr als Handwerker gemeinsam Wohnungen renoviert. Vom Tapezieren und Fliesenlegen bis hin zu Abrissarbeiten habt ihr dabei so ziemlich alles zu erledigen, was man sich vorstellen kann.

Dabei arbeitet ihr euch in einem großen Mietshaus von unten nach oben vor und bekommt es mit der Zeit mit immer skurrileren Wünschen der Bewohner und immer bizarreren Problemen zu tun. Mit Lava in der Wohnung wird man beispielsweise nur dann fachgerecht fertig, wenn man als Team gut zusammenarbeitet. Falls ihr jedoch gerade keine Lust auf Teamwork habt, könnt ihr stattdessen im neu hinzugefügten PvP-Modus gegeneinander antreten.

Yoku’s Island Express

1:36 Yoku's Island Express: Trailer zum flippernden Metroidvania

Angebot gültig bis: 15. Februar

Yoku’s Island Express ist eine ebenso knallbunte wie kreative Mischung aus Metroidvania und Pinball. Ihr spielt den kleinen Mistkäfer Yoku, der auf einer paradiesisch wirkenden Insel den Job als Paketbote antritt. Schnell zeigt sich jedoch, dass seine neue Heimat voll ist von Hindernissen und Gefahren. Um trotzdem die Pakete abzuliefern, lässt sich Yoku an seiner eigenen Mistkugel hängend in halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Level schießen.

Wie bei einem richtigen Flipper-Automaten kommt es auch hier in erster Linie auf Geschicklichkeit und gutes Timing an, oft bieten die hübsch gestalteten Umgebungen aber auch Raum für Erkundung, kleine Rätsel und Unterhaltungen mit den Inselbewohnern. Manchmal hat Yoku zudem keine andere Wahl, als sich den Weg freizukämpfen. Falls ihr das ungewöhnliche Gameplay erst mal austesten wollte, findet ihr im Nintendo eShop übrigens eine kostenlose Demo.

Ghost Trick: Phantom-Detektiv

In Ghost Trick setzt ihr Geisterfähigkeiten ein, um den Mord an euch selbst aufzuklären.

Angebot gültig bis: 30. Januar

Das HD-Remaster des ursprünglich 2010 erschienenen Ghost Trick: Phantom-Detektiv hat im letzten Jahr sehr gute Wertungen abgestaubt, der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei stolzen 86 Punkten. In dem Puzzle-Adventure spielt ihr Sissel, der ermordet wurde und nun als Geist den Mord aufklären will. Dummerweise hat er jedoch seine Erinnerungen verloren und noch dazu nur bis Sonnenaufgang Zeit.

Zum Glück besitzt Sissel einige besondere Geisterkräfte, die ihm bei seiner schwierigen Aufgabe helfen. So kann er in leblose Gegenstände schlüpfen, zwischen der Welt der Lebenden und der Toten wechseln und sogar bis zu einem gewissen Grad die Zeit zurückdrehen. Die überarbeitete Switch-Version bietet deutliche Verbesserungen bei Grafik und Sound, sogar neue Musikstücke wurden hinzugefügt.

Moonlighter

In Moonlighter führt ihr euren eigenen Laden für Abenteurer-Bedarf, steigt aber auch selbst in den Dungeon hinab.

Angebot gültig bis: 16. Februar

Ähnlich wie Cult of the Lamb ist auch Moonlighter eine Mischung aus einer Lebenssimulation im Stile von Stardew Valley und einem Dungeon Crawler. Hier führen wir tagsüber unseren eigenen Laden, in dem wir Abenteurern Ausrüstung verkaufen, damit sie im Kampf gegen die Monster des örtlichen Dungeons bestehen können. Nachts steigen wird hingegen selbst in den Dungeon hinab und suchen nach Beute, die wir am nächsten Tag für gutes Geld im Laden anbieten können.

Führen wir unser Geschäft erfolgreich, können wir nicht nur den eigenen Shop ausbauen, sondern das ganze Dorf unterstützen und ihm zu neuem Glanz verhelfen. Sich mit den anderen Bewohnern anzufreunden, ist auch deshalb nützlich, weil diese uns mit Handwerks- und Zauberkünsten unter die Arme greifen können. Wohlstand ist aber nicht unser einziges Ziel. Wir wollen auch das Geheimnis des Dungeons erforschen, der das Tor zu einer anderen Welt sein soll.

Tinykin

1:39 Tinykin - Trailer stellt euch den 3D-Plattformer genauer vor

Angebot gültig bis: 31. Januar

Tinykin ist ein Action-Adventure mit Platforming und Rätseln, das ein wenig an Pikmin erinnert. Hauptfigur ist der nur wenige Zentimeter große Außerirdische Milo, der mit seinem Raumschiff in einem verlassenen Haus auf der Erde gelandet ist und gemeinsam mit seinen noch kleineren Gefolgsleuten nach einer Möglichkeit sucht, wieder nach Hause zu kommen. Dazu müssen sie zunächst einmal das Haus erforschen.

Wir steuern Milo auf seiner Erkundungstour direkt, während die uns untergeben Winzlinge unter die Arme greifen, indem sie beispielsweise Brücken bauen oder Hindernisse in die Luft jagen. So erreichen wir von Ameisen, Käfern und anderen Insekten bewohnte Städte, in denen die verschwundenen Hausbewohner als Gottheiten verehrt werden. Dort müssen wir uns das Wohlwollen einiger schräger Charaktere sichern, wenn wir unser Ziel erreichen wollen.

900 weitere günstige Switch-Spiele im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, sind die zehn genannten Titel nur ein kleiner Ausschnitt aus den aktuellen Angeboten im Nintendo eShop. Es gibt noch rund 900 weitere Spiele günstiger, weshalb es sich auf jeden Fall lohnt, auch selbst nochmal einen Blick auf die Angebote zu werfen. Hier findet ihr die komplette Übersicht: