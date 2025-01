Bis zu 90% auf Switch-Spiele: Jetzt über tausend Sonderangebote im Nintendo eShop sichern!

Wer sich günstige Switch-Spiele sichern will, sollte unbedingt mal wieder im Nintendo eShop vorbeischauen.

Im Nintendo eShop könnt ihr gerade wieder eine riesige Auswahl an Switch-Spielen günstiger bekommen: Es gibt über 1000 Sonderangebote mit Rabatten von bis zu 90 Prozent, wobei vom Rollenspiel übers Fighting Game bis zum Koop-Hit alle möglichen Genres vertreten sind. Wir haben euch zehn Highlights herausgesucht, die wir euch in diesem Artikel näher kurz vorstellen. Wer lieber selbst die Deals durchstöbern möchte, findet hier die komplette Übersicht:

Cat Quest 3

Das Action-Rollenspiel Cat Quest 3 bietet ein Piraten-Setting und lässt euch eine Open World mit vielen kleinen Inseln erkunden.

Angebot gültig bis: 10. Februar

Sieht man davon ab, dass ihr eine Katze spielt, ist Cat Quest 3 ein typisches Action-Rollenspiel im Stil von Diablo: Ihr erledigt massenhaft Monster, levelt euren Charakter auf und sucht nach immer besserer Ausrüstung, um es mit noch stärkeren Monstern aufnehmen zu können. Die Kämpfe haben ein hohes Tempo und erfordern schnelles Ausweichen sowie gutes Timing bei den eigenen Angriffen. Zwischendurch gibt es in Dungeons knifflige Rätsel im Zelda-Stil.

Statt eines traditionellen Fantasy-Settings wird diesmal auf ein Piraten-Szenario gesetzt: Mit eurem eigenen Schiff erkundet ihr eine offene Spielwelt mit zahllosen Inseln. Trotz des Humors und des bunten Looks stoßt ihr dabei auf viele düstere und spannende Geschichten. Falls ihr auch die Vorgänger spielen möchtet, könnt ihr euch aktuell übrigens die Cat Quest Fur-tastic Trilogy mit allen drei Teilen ebenfalls im Nintendo eShop günstiger sichern.

Mortal Kombat 1

2:36 Mortal Kombat 1 reist mit dem neuen Ableger der Reihe in der Zeit zurück

Angebot gültig bis: 2. Februar

Der jüngste Teil der berühmten Fighting-Game-Reihe Mortal Kombat ist ein Reboot, das in einer neuen Zeitlinie spielt und dadurch die Geschichten der bekannten Charaktere, von denen diesmal 22 zur Auswahl stehen, zurücksetzt und teils verändert. Auch beim Gameplay gibt es bedeutende Neuerungen. Die spektakulärste ist sicherlich das Kameo-System, durch das ihr im Kampf Teammitglieder mit eigenen Spezialfähigkeiten zu Hilfe rufen könnt.

Nichts geändert hat sich an der blutigen Inszenierung, insbesondere bei den aufwendigen Finishing Moves, die allerdings wie üblich so überzeichnet sind, dass sie weniger schockierend als vielmehr komisch wirken. Es gibt eine Story-Kampagne und einen zweiten Solo-Modus namens „Invasions“, der sogar Rollenspielmechaniken mitbringt. Die größte Langzeitmotivation bringt aber natürlich nach wie vor der Multiplayer, sei es online oder zu zweit an einer Konsole.

Dredge

1:21 Dredge: Dieses Fischerei-Spiel ist nicht so idyllisch, wie es zunächst scheint

Angebot gültig bis: 14. Februar

Der Überraschungshit Dredge ist eine skurrile Mischung aus Fischerei-Spiel und Horror-Adventure: Ihr fahrt mit eurem eigenen Kutter aufs Meer hinaus und versucht, wertvolle Fische zu fangen. Diese könnt ihr anschließend verkaufen und mit dem Geld euer Schiff und eure Ausrüstung verbessern, um euch noch weiter hinauswagen, abgelegene Inseln erkunden und sogar Schätze vom Meeresgrund bergen zu können.

Ihr solltet euch dabei jedoch gut überlegen, wie viel Risiko ihr eingehen wollt. Vor allem bei Nacht wird der Ozean nämlich sehr gefährlich, weil groteske Kreaturen im Lovecraft-Stil aus der Tiefe auftauchen und euer Schiff angreifen. Nach und nach erfahrt ihr mehr über die seltsamen Dinge, die im Meer vor sich gehen. Für alle, die das ungewöhnliche Spiel vor dem Kauf erst mal ausprobieren möchten, hält der Nintendo eShop eine kostenlose Demo bereit.

Digimon Survive

1:38 Digimon Survive - Launch-Trailer zur Story des RPGs

Angebot gültig bis: 2. Februar

In Digimon Survive schlüpft ihr in die Rolle des Schülers Takuma Momozuka, der sich auf einem Schulausflug verirrt und sich plötzlich in einer Welt voller Monster wiederfindet, in der er ums Überleben kämpfen muss. Glücklicherweise ist er hier nicht allein, sondern trifft auf andere Schüler, mit denen er sich zusammentun und nach einem Weg zurück in die eigene Welt suchen kann. So entspinnt sich eine dramatische Geschichte über Freundschaften und mysteriöse Phänomene.

Spielerisch handelt es sich um eine Mischung aus Visual Novel und Rollenspiel. Dabei geht es natürlich darum, euer eigenes Digimon weiterzuentwickeln und es in taktischen, rundenbasierten Kämpfen gegen andere Monster antreten zu lassen. Der Visual-Novel-Teil des Spiels ist jedoch mindestens ebenso spannend, denn hier erwarten euch einige harte Entscheidungen, durch die ihr den weiteren Verlauf der Handlung beeinflusst.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

1:19 Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway - Trailer zur Mario Kart-Alternative

Angebot gültig bis: 29. Januar

Nickelodeon Kart Racers 3 ist ein Arcade-Racer im Stil von Mario Kart, aber mit Charakteren aus berühmten Nickelodeon Shows wie Spongebob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles, Rugrats oder Hey, Arnold! Der dritte Teil der Reihe bietet einen besonders großen Umfang: Insgesamt stehen auch 40 verschiedene Fahrer zur Verfügung, mit denen ihr über 36 bunte, ebenfalls von den TV-Shows inspirierte Strecken rast.

Die Strecken verfügen diesmal über eine Menge alternativer Wege und Abkürzungen und führen stellenweise durch Wasser, weshalb ihr in Windeseile euer Kart in ein Boot transformieren könnt. Wie es sich für einen guten Kart Racer gehört, gibt es neben den traditionellen Rennen auch einen Arena-Modus, der sich ganz auf den Kampf mithilfe von Power-ups konzentriert. Natürlich könnt ihr nicht nur allein, sondern auch online oder lokal im Multiplayer spielen.

Iconoclasts

2:36 Iconoclasts im Vorstellungs-Trailer

Angebot gültig bis: 30. Januar

Iconoclasts ist ein hervorragendes Metroidvania, das euch sowohl reichlich Action als auch clevere Rätsel liefert. In einer von einem tyrannischen Regime beherrschten Welt spielt ihr die Mechanikerin Robin, die mit Pistole und Schraubenschlüssel bewaffnet loszieht, um Monster und skrupellose Konzerne zu bekämpfen. Die Pistole könnt ihr später aufrüsten, wodurch ihr etwa Bomben verschießen oder mit getroffenen Feinden den Platz tauschen könnt.

Der Schraubenschlüssel hingegen dient Robin nicht nur als Nahkampfwaffe, sie repariert damit auch defekte Maschinen und Konstruktionen, auf die sie unterwegs stößt. Das ist nötig, um Rätsel zu lösen und so den Weg freizuräumen. Teilweise sind dabei Action und Rätsel eng miteinander verknüpft. Das gilt vor allem für die über 20 Bosskämpfe, in denen ihr oft erst einen Weg finden müsst, Schwachstellen in der Verteidigung eurer Gegner offenzulegen, bevor ihr effektiv angreifen könnt.

Figment

1:46 Figment - Gameplay-Trailer zum musikalischen Action-Adventure

Angebot gültig bis: 28. Januar

Mit einem Rabatt von 95 Prozent und einem Preis von 0,99€ gehört Figment zu den aktuell günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Es handelt sich um ein isometrisches Action-Adventure mit einem fantasievollen, wunderschön gezeichneten Artdesign, das euch auf eine Reise durch die skurrile Welt eines menschlichen Verstandes schickt. Dieser wird von Albträumen und Ängsten heimgesucht und droht daher, in Düsternis zu versinken.

Ihr spielt den mürrischen Dusty, dessen Aufgabe es ist, die Albtraumkreaturen zu verscheuchen und so den Lebensmut des Verstandes neu zu wecken. Das Gameplay vermischt Rätsel mit Action und spektakulären Bosskämpfen, in denen oftmals Musik eine große Rolle spielt und ihr euch im Takt des mitreißenden Soundtracks bewegt. Übrigens ist gerade auch die Fortsetzung Figment 2: Creed Valley stark reduziert, diese gibt es im Nintendo eShop 91 Prozent günstiger.

Blasphemous

2:00 Launch-Trailer zu Blasphemous zeigt das knüppelharte 2D-Souls

Angebot gültig bis: 14. Februar

Blasphemous ist ein düsterer 2D-Action-Platformer, der sowohl spielerisch als auch durch seine albtraumhafte Spielwelt stark an Dark Souls erinnert. Das Gameplay setzt auf fordernde Nahkämpfe gegen furchteinflößende Monster, vor allem die riesigen Bossgegner verlangen euch neben gutem Timing auch die Beherrschung der Kombos und Spezialattacken ab. Wer nach einer Herausforderung sucht, ist hier also richtig.

Die Geschichte dreht sich um den sogenannten Reumütigen, der zwischen Leben und Tod gefangen ist und eine von einem Fluch befallene Welt durchstreift. Diese ist im labyrinthischen Metroidvania-Stil aufgebaut und macht euch durch tödliche Fallen zusätzlich das Leben schwer. Das Artdesign ist übrigens von der spanischen Inquisition inspiriert, ihr bekommt daher unterwegs eine Menge Folterwerkzeuge und verstörende Szenen zu Gesicht.

Moving Out 2

1:11 Ihr steht auf Couch-Koop-Spiele? Dann schaut euch Moving Out 2 mal genauer an

Angebot gültig bis: 14. Februar

Wie der erste Teil ist auch Moving Out 2 ein chaotisches Koop-Spiel, in dem ihr online oder lokal an einer Konsole mit bis zu drei weiteren Personen ein Umzugsunternehmen führt. Ums Management geht es dabei nicht. Stattdessen müsst ihr gemeinsam möglichst schnell fremde Wohnungen ausräumen und die Habseligkeiten der Bewohner geschickt im eng begrenzten Platz eures Lasters verstauen, um den Highscore zu knacken.

Gute Ergebnisse könnt ihr nur erzielen, wenn ihr als Team effizient zusammenarbeitet und euch beispielsweise Gegenstände gegenseitig zuwerft, um Zeit zu sparen. Die größte Neuerung im Vergleich zum Vorgänger sind die Portale, die euch in fremde Dimensionen reisen lassen, wo besonders abgedrehte Herausforderungen auf euch warten. Falls ihr erst mal Probe spielen möchtet, findet ihr im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Die Neuauflage der Platforming-Klassiker Klonoa 1 und 2 sieht deutlich hübscher aus als das Original.

Angebot gültig bis: 10. Februar

Bei Klonoa Phantasy Reverie Series für Nintendo Switch handelt es sich um ein Remake der ersten beiden Hauptteile der Reihe (nämlich Door to Phantomile und Lunatea’s Veil), die im Jahr 1997 ihren Anfang nahm. In der neuen Version sind die bunten Action Platformer, die trotz 3D-Grafik weitgehend auf zweidimensionale Level setzen, nicht nur deutlich hübscher, sondern bieten auch neue, leichtere Schwierigkeitsgrade, die für mehr Zugänglichkeit sorgen.

Obwohl die beiden Jump&Runs, in denen ihr als niedliches, anthropomorphes Tierwesen Klonoa Träume beschützt und Welten rettet, heute in Deutschland wenig bekannt sind, wurden sie zum Release zu den besten Vertretern ihres Genres gezählt und von Kritikern gefeiert. Das 2001 erschienene Klonoa 2 hält auf Metacritic bis heute einen Score von beeindruckenden 91 Punkten. Ihr könnt hier also zwei fast vergessene Meilensteine zum Schnäppchenpreis nachholen.

Über 1000 weitere Switch-Spiele jetzt im Angebot

Die hier vorgestellten Spiele sind, wie schon gesagt, nur ein kleiner Ausschnitt aus den über 1000 Sonderangeboten, die ihr aktuell im Nintendo eShop abstauben könnt. Falls ihr in unserer Auswahl nicht das Richtige für euch gefunden habt, solltet ihr also selbst noch einmal dort vorbeischauen, denn unter den zahlreichen Schnäppchen aus den verschiedensten Genres ist garantiert für jeden etwas dabei. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht: