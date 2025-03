Nicht mehr nur auf Crunchyroll! Einer meiner liebsten Mystery-Animes von 2023 erscheint morgen auf Netflix und den solltet ihr euch unbedingt anschauen

Maomao schmeckt das Gift im Essen heraus und enthüllt es den Answesenden in "Tagebücher der Apothekerin". (Bild: © Natsu Hyuiga / TOHO animation Studio)

Abseits der gekrönten Anime-Serie "Frieren: Nach dem Ende der Reise", die aktuell Fullmetal Alchemist Brotherhood als besten Anime aller Zeiten vom Thron gestoßen hat, hat noch eine andere Serie 2023 die Herzen der Anime-Fans erobert: Die Tagebücher der Apothekerin – ein Anime, den ich euch wärmstens empfehlen kann und der nun auch endlich auf Netflix verfügbar ist

Die Tagebücher der Apothekerin startet auf Netflix durch

Jinshi und Maomao sind die Hauptcharaktere in der Geschichte. (Bild: © Natsu Hyuiga / TOHO animation Studio)

Der beliebte Mystery-Anime gehört zu einem meiner absoluten Favoriten aus dem Jahr 2023 und ihr könnt ihn ab morgen auch auf Netflix sehen. Falls ihr die ersten beiden Staffel nicht schon längst auf Crunchyroll gesehen habt, ist das nun also die perfekte Gelegenheit, um in die Geschichte einzusteigen.

Ab wann läuft der Anime auf Netflix? 1. April 2025

1. April 2025 Folgenlänge: Entweder 24 (erste Staffel) oder 36 (alle aktuellen Folgen)

Welche Staffeln werden auf Netflix gezeigt? Es ist nicht bekannt, ob auf Netflix nur die erste oder auch die zweite Staffel erscheinen wird. Ab dem 1. April 2025 werdet ihr auf Netflix aber die ersten Folgen von “Die Tagebücher der Apothekerin” abrufen können.

In welchen Sprachen wird der Anime angeboten? Es sind aktuell leider keine Informationen dazu bekannt, ob die deutsche Synchronisation von Crunchyroll ebenfalls für Netflix übernommen wird. Es ist jedoch sicher, dass die Serie die japanische Originalvertonung mit englischen und deutschen Untertiteln haben wird.

Worum geht es in "Die Tagebücher der Apothekerin"?

0:44 In diesem Anime werden die mysteriösen Todesfälle und Intrigen innerhalb des Kaiserhofs gelüftet

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die 17-jährige Maomao, die entführt und als Dienstmädchen an den Kaiserhof verkauft wird. Um nach Hause zurückzukehren, beabsichtigt Maomao mit ihrer Arbeit am Kaiserhof, genug Geld zu verdienen, um sich freizukaufen zu können.

Im Vergleich zu den anderen Dienstmädchen hat Maomao eine besondere Leidenschaft für Kräuter. Sie verfügt daher über ein hohes medizinisches Wissen, insbesondere über Gift.

Obwohl sie sich auf ein friedliches Leben am Kaiserhof eingestellt hat und sich eher bedeckt hält, wird der Hofdiener Jinshi aufgrund ihrer besonderen Leidenschaft auf sie aufmerksam. Er ersucht bei medizinischen Problemen oder sogar rätselhaften Todesfällen im Kaiserhof ihren Rat und verstrickt sie somit in eine Vielzahl an mysteriösen Mordfällen und Intrigen im Kaiserhof.

Wie gefällt euch "Die Tagebücher der Apothekerin" und welche Anime-Serien schaut ihr im Moment an?