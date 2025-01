Tausende Switch-Spiele im Angebot – Letzte Chance: Riesiger Nintendo eShop Sale endet am Sonntag!

Wer sich günstig mit Switch-Spielen eindecken will, sollte die Festtagsangebote im Nintendo eShop nicht verpassen.

Schon seit Ende Dezember laufen im Nintendo eShop die Festtagsangebote, durch die ihr tausende Spiele für Nintendo Switch günstiger abstauben könnt. Am 12. Januar, also an diesem Sonntag, geht der riesige Sale nun zu Ende. Wer noch schnell die letzte Chance nutzen möchte, um sich Schnäppchen von großen AAA-Hits bis hin zu spannenden Indie-Geheimtipps zu sichern, findet hier die Übersicht über die reduzierten Spiele:

Damit ihr nicht das Beste verpasst, haben wir euch in diesem Artikel noch einmal zehn Highlights herausgesucht, die auf jeden Fall einen Blick wert sind, und stellen sie euch kurz vor:

EA Sports FC 25

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen!

Obwohl die Reihe nicht mehr FIFA heißt, bietet EA Sports FC 25 noch immer den gewohnten Umfang. Über 700 Teams aus mehr als 30 Ligen sind in dem Fußballspiel enthalten, und zwar mit den aktuellen Lizenzen. In Deutschland sind Vereine ab der 3. Liga aufwärts dabei. Wenn ihr also die aktuelle Saison einschließlich internationaler Wettbewerbe wie der Champions League mit eurem Lieblingsteam nachspielen wollt, ist EA Sports FC 25 ein Muss für euch.

Wie üblich stehen euch zudem zahlreiche Modi zur Auswahl, von der Spielerkarriere bis hin zum beliebten Online-Modus Ultimate Team. Der Straßenfußball-Modus Volta wurde zwar gestrichen, dafür bekommt ihr jetzt aber den neuen Kleinfeld-Modus Rush, in dem stets 5 gegen 5 antreten. Aufgrund der geringen Entfernung zum Tor tritt ausgefeiltes Passspiel hier in den Hintergrund, stattdessen ist individuelle Klasse im Zweikampf und beim Abschluss entscheidend.

Hogwarts Legacy

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Wer endlich mal selbst die Welt der Harry-Potter-Bücher und -Filme erkunden will, sollte sich das Open-World-Spiel Hogwarts Legacy nicht entgehen lassen. Hier steht euch nicht nur die berühmte Zauberschule, sondern auch deren Umland einschließlich des idyllischen Dorfes Hogsmeade und atemberaubender Landschaften voller Geheimnisse und magischer Wesen offen. Auf Harry trefft ihr allerdings nicht, denn Hogwarts Legacy spielt am Ende des 19. Jahrhunderts.

Hogwarts Legacy kann jedoch nicht nur durch seine Spielwelt, sondern auch durch das Gameplay fesseln. Das vielseitige Kampfsystem bietet mehr als 20 verschiedene Zauber sowie Tränke und Pflanzen mit spektakulären Effekten, die euch in den Gefechten mit anderen Zauberern oder gefährlichen Kreaturen eine Menge taktischer Möglichkeiten öffnen. Daneben habt ihr natürlich auch noch die vielfältigen Herausforderungen des Alltags eines Zauberschülers zu meistern.

Balatro

Balatro nutzt die Poker-Regeln, um daraus einen der besten Roguelike-Deckbuilder überhaupt zu machen.

Balatro war einer der größten Überraschungshits des Jahres 2024 und hat bei den Game Awards im Dezember gleich drei Auszeichnungen abgestaubt, unter anderem jene als bestes Independent Game. Das Spiel nimmt die Karten und einige der Regeln von Poker und macht daraus einen cleveren Roguelike-Deckbuilder. Trotz des simplen Spielprinzips sorgen die Fülle an möglichen Kombos und die schnell eskalierenden Punktzahlen für eine erstaunliche Langzeitmotivation.

In jeder Runde müsst ihr eine gewisse Punktzahl erreichen, indem ihr die bekannten Poker-Hände wie Paar, Straße oder Royal Flush ausspielt. Für Komplexität sorgen dabei die 150 verschiedenen Joker, die ihr nach jeder Runde mit der verdienten In-Game-Währung (Mikrotransaktionen gibt es nicht) kaufen könnt und die euch je nachdem, welche Karten ihr ausspielt, verschiedene Boni verschaffen. Nach und nach verbessert ihr euer Deck und passt es an eure persönliche Taktik an.

Disney Dreamlight Valley

0:49 Disney Dreamlight Valley: Update mit Sally und neuen kostenlosen Funktionen jetzt verfügbar

Bei Dreamlight Valley handelt es sich um eine Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing oder Stardew Valley, aber mit berühmten Charakteren aus Disney- und Pixar-Filmen von Micky und Goofy über Buzz Lightyear bis hin zu Wall-E. Damit diese Figuren überhaupt in eurem Dorf leben wollen, müsst ihr allerdings erst mal im Dreamlight Valley für Ordnung sorgen und es von der Landschaft bis zur Inneneinrichtung in einen idyllischen Ort verwandeln.

Zwischendurch begebt ihr euch auf Abenteuer in fernen Ländern, wo ihr neue Figuren freischaltet, indem ihr sie aus den Klauen berühmter Schurken befreit. Seit dem Release wurden durch kostenlose Updates immer wieder neue Charaktere hinzugefügt, im Dezember etwa Sally aus Nightmare Before Christmas. Neben dem Hauptspiel könnt ihr übrigens auch den DLC A Rift in Time günstiger im Sale bekommen, in dem ihr das Land der Ewigkeit erkundet und die Pläne Dschafars durchkreuzt.

Rayman Legends: Definitive Edition

6:31 Rayman Legends - Test-Video zum Comic-Jump&Run

Rayman Legends ist der vielleicht beste Teil der berühmten Platformer-Reihe aus dem Hause Ubisoft und auch nach heutigen Maßstäben noch immer ein hervorragender Vertreter seines Genres. Das knallbunte Artdesign im Cartoon-Stil und die flüssigen, witzigen Animationen sehen nach wie vor fantastisch aus. Zudem gibt es reichlich optische Abwechslung, denn Rayman reist gemeinsam mit seinen Freunden durch mysteriöse Gemälde hindurch in die unterschiedlichsten fremden Welten.

Auch das Gameplay wirkt dank seiner vielen kreativen Ideen noch immer frisch. Ein Highlight sind beispielsweise die Musiklevel, in denen ihr euch im richtigen Rhythmus bewegen müsst. Ihr könnt allein oder im Koop für bis zu vier Personen spielen. Die Definitive Edition für Nintendo Switch bringt übrigens einige exklusive Zusatzinhalte mit. So wurde etwa das beliebte Fußball-Minispiel Kung Foot zu einem eigenen Modus ausgebaut.

Portal: Begleiterkollektion

0:36 Portal 1 und 2 erscheinen für Nintendo Switch - Trailer zur Companion Collection

Die Portal: Begleiterkollektion liefert euch mit Portal 1 und 2 zwei große Klassiker des Rätselspiel-Genres in einem Paket, und zwar inklusive eines Koop-Modus für Portal 2, den ihr sowohl online als auch lokal im Splitscreen spielen könnt. Bei beiden Spielen handelt es sich um First-Person-Adventures, in denen ihr mysteriöse Forschungseinrichtungen erkundet, welche abgesehen von allerlei Maschinen und schwer zu durchschauenden künstlichen Intelligenzen aus geheimnisvollen Gründen verlassen sind.

Obwohl beide Spiele auch durch tolle Atmosphäre, spannende Geschichten und witzige Dialoge mit den KIs punkten, ist das clevere Gameplay das Beste an Portal: Mit der Portalkanone könnt ihr zwei verbundene Portale erschaffen, um euch selbst oder Gegenstände zu teleportieren und so den Ausgang des Raums zu erreichen. Mithilfe dieser simplen, aber vielseitig verwendbaren Mechanik müsst ihr Hindernisse wie schießwütige Roboter und Fallgruben voller Säure überwinden.

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions

4:51 Baldur's Gate 2: Enhanced Edition - Test-Video zum Rollenspiel-Remake

Mit Baldur’s Gate 1 und 2 könnt ihr euch jetzt zwei der großen Meilensteine der Rollenspielgeschichte günstig schnappen, und zwar in einer mit allen Erweiterungen ausgestatteten und technisch verbesserten Version, die trotzdem weiterhin auf den zeitlosen isometrischen Look setzt. Neben hunderten Detailverbesserungen am Gameplay und der Steuerung gibt es sogar ganz neue Inhalte, nämlich weitere Gruppenmitglieder und zusätzliche Abenteuer.

Die beiden Rollenspiele, die auf der Welt und den Regeln von Dungeons & Dragons basieren, sind schon in ihrer ursprünglichen Fassung riesengroß. Allein Baldur’s Gate 2 kann problemlos über 100 Spielstunden lang fesseln. Diese Zeit verbringt ihr nicht nur mit den anspruchsvollen Taktikkämpfen. Beide Spiele legen auch sehr viel Wert auf eine komplexe Geschichte, ausführliche und stimmungsvolle Dialoge sowie eine komplexe Charakterentwicklung eurer Heldengruppe.

Monster Hunter Rise

9:49 Monster Hunter Rise - Das bietet der neue Serienteil für Switch

Wie in seinen Vorgängern macht ihr auch in Monster Hunter Rise wieder Jagd auf vielfältige, gigantische Monster und sammelt dabei Material für bessere Ausrüstung, um es anschließend mit noch größeren und gefährlicheren Monstern aufnehmen zu können. Diese Motivationsspirale sorgt in Verbindung mit den temporeichen und schick in Szene gesetzten Kämpfen auch diesmal wieder dafür, dass das Action-Rollenspiel für mindestens einige Dutzend Stunden packende Unterhaltung liefert.

Natürlich hat Monster Hunter Rise auch ein paar neue Ideen zu bieten. Beispielsweise könnt ihr euch jetzt mit den Seilkäfern durch die Luft schwingen, was den Kämpfen eine ganz neue Dynamik verleiht, und sogar Monster einfangen. Außerdem gibt es neue Events, in denen ihr mithilfe von Verteidigungsanlagen ein Dorf vor Monsterangriffen beschützen müsst. Wer vor dem Kauf erst mal Probe spielen will, findet eine kostenlose Demo im Nintendo eShop.

Tomb Raider I-III Remastered

10:16 Tomb Raider 1-3 Remastered ist ein Fest für alte Hasen

Mit Tomb Raider I-III Remastered wurden die drei Action-Adventure-Klassiker aus den späten Neunzigern im letzten Jahr neu aufgelegt, und zwar inklusive aller Erweiterungen. Die technisch stark modernisierten Versionen bieten unter anderem hochaufgelöste Texturen, aufwendige Lichteffekte und verbesserte Charaktermodelle, bleiben dem Look und Spielgefühl der Originale aber dennoch weitgehend treu. Auf Wunsch könnt ihr sogar zur alten Grafik umschalten.

Inhaltlich hat sich kaum etwas geändert: In allen drei Spielen geht ihr mit der Archäologin Lara Croft an exotischen Orten auf der ganzen Welt auf Schatzsuche und deckt dabei uralte Geheimnisse auf. Dazu müsst ihr knifflige Rätsel lösen, waghalsige Sprünge und Klettertouren meistern und euch mit Waffengewalt sowohl gegen tierische und menschliche Gegner behaupten - ein Gameplay-Konzept, das nicht ohne Grund vielfach kopiert wurde und auch heute noch bestens funktioniert.

Batman: Arkham-Trilogie

7:08 Batman: Arkham Knight - Testvideo zum Ende der Arkham-Trilogie

Die Batman: Arkham-Trilogie liefert euch alle drei von Rocksteady entwickelten Teile der Batman-Arkham-Reihe (also Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight) zusammen mit sämtlichen DLCs. Alle drei Spiele bieten eine abwechslungsreiche Gameplay-Mischung aus filmreif inszenierten Prügeleien, Erforschung der stimmungsvoll düsteren Schauplätze im Detektivmodus und Schleichpassagen, in denen ihr eure Feinde mithilfe zahlreiche Gadgets lautlos ausschaltet.

Während Arkham Asylum noch eine verschachtelte Spielwelt im Metroidvania-Stil bietet, handelt es sich bei den beiden Nachfolgern um Open-World-Spiele, die euch die vom Verbrechen beherrschte Großstadt Gotham City erkunden lassen. Dabei trefft ihr auf berühmte Schurken wie Joker, Scarecrow und Poison Ivy. In Arkham Knight könnt ihr sogar mit dem schwer bewaffneten Batmobil durch die Straßen rasen und stellt euch dabei den Herausforderungen des Riddlers.

Tausende weitere Switch-Spiele nur noch kurze Zeit im Angebot!

Wie schon gesagt, sind die zehn hier vorgestellten Angebote nur ein kleiner Ausschnitt aus den tausenden Switch-Spielen, die ihr im Nintendo eShop Festtags-Sale aktuell günstiger abstauben könnt. Unter den Deals findet ihr Spiele aus allen möglichen Genres, von Shootern über Rollenspiele bis hin zu Strategie-Hits und kniffligen Rätselspielen.

Ihr solltet also auf jeden Fall die Chance ergreifen und auch selbst nochmal einen Blick auf die Deals werfen, bevor die Aktion am Sonntag endet. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht: