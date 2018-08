PS4 Slim + Spider-Man für 295€, Power-Ups von Saturn - Gamescom-Deals bei MediaMarkt und Saturn

Der erste Tag der Gamescom neigt sich allmählich dem Ende - nicht jedoch das Aufgebot an erwähnenswerten Deals. MediaMarkt und Saturn bringen euch zu später Stunde wohlmöglich noch einmal in Verlegenheit, die Brieftasche zu lockern.

Power-Ups für Gamer auf Saturn.de

Anlässlich der Gamescom gibt es im Online-Shop von Saturn vom 20. August bis zum 26. August täglich ab 20 Uhr spannende und plattformunabhängige Angebote für alle Spieler. Reduziert sind zahlreiche Spiele für die Xbox One, die PlayStation 4 und für den PC. Heute darunter Far Cry 5, The Crew 2 sowie The Evil Within 2 für den PC.

Jetzt zu allen Power-Up-Deals auf Saturn.de

Gönn-dir-Dienstag auf MediaMarkt.de

Der wöchentliche Gönn-dir-Dienstag von MediaMarkt ist natürlich auch heute mit an Bord. Unter anderem ist die PlayStation 4 Slim 500GB + Spider-Man für 295€ im Angebot. Das und noch mehr findet ihr auf der folgenden Teaser-Seite.

Jetzt zum Gönn-dir-Dienstag auf MediaMarkt.de