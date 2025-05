Gerade mal einen Monat im Handel und direkt so ein krasses Angebot: Sichert euch bei diesem 75-Zoll TV 400€ Cashback!

Dieses Monstrum von einem 4K-TV gibt schon kurz nach Verkaufsstart mit einem richtig starken Angebot.

Der TV-Markt schläft nie, das weiß auch TCl und hat mit dem C7K Mitte April einen leistungsfähigen 4K-TV herausgebracht, der sich mit exzellenter Preis-Leistung schmücken kann. Und für den größten Fernseher der Reihe mit 75 Zoll gibt es bei MediaMarkt jetzt eine besondere Aktion, mit der ihr euch ganze 400€ zurückholen könnt. Ich verrate euch, wie es geht.

Gestochen scharfes Bild mit 144Hz, Dolby Vision und HDR10+

Neu heißt in der Regel auch besser, aber stimmt das hier auch? Ich sage: definitiv! Mit 3.840 x 2.160 Pixeln ist die Auflösung des Fernsehers richtig stark und ist neben Dolby Vision auch mit allen gängigen HDR-Formaten kompatibel, die das Bild mit stärkeren Kontrasten und Sättigungen ausstatten. Außerdem passt der TV so automatisch die Helligkeit an seine Umgebung an, wodurch ihr immer das bestmögliche Bild bekommt.

Genießt ein flüssiges und farbenfrohes Bild zu einem erstaunlich kleinem Preis.

Mit 144Hz Bildwiederholrate ist der TV auch bestens fürs Gaming ausgestattet. Flüssige Bilder und schnelle Reaktionen auf eure Eingaben im Controller sind quasi garantiert. Auch über das Bild hinaus kann sich die Technik des C7K mehr als sehen lassen: Es sind alle gängigen Empfangsarten vorhanden, auch ein Sat-Reciever für Satellitenempfang ist verbaut. Und mit gleich vier HDMI-Anschlüssen könnt ihr diverses Zubehör, wie etwa eine Soundbar anschließen, was ich euch sehr dringend empfehle.

So sichert ihr euch 400€ Cashback auf euren neuen 4K-TV

Gerade bekommt ihr auf alle neuen TCL-Modelle einen Cashback, der je nach Größe unterschiedlich hoch ausfällt. Bei der 75 Zoll-Ausgabe ist der Cashback natürlich höchsten. So könnt ihr ihn euch sichern:

Kauft bis zum 24.06. einen der Aktionsfernseher von TCL ( C7K oder P7K) bei MediaMarkt.

Registriert euren Fernseher auf der TCL-Website

Erhaltet innerhalb eines Monats bis zu 400€ per Überweisung wieder zurück.

Mit neuester AI-Technologie optimiert der TCl C7K alles, was es bei einem TV zu optimieren gibt.

Wer auf der Suche nach einem TV im Preis-Leistungs-Bereich ist und trotz Neuwertigkeit keine Unsummen ausgeben will, der ist aus meiner Sicht mit diesem brandneuen Modell von TCL mehr als gut beraten und die 400€ die ihr zurückbekommt können sich ebenfalls sehen lassen. Schaut es euch aber am besten einfach mal selbst an.