Vater kauft heimlich Traum-Pokémon-Karte seines Sohnes für 269 Dollar und versteckt sie in einem Pack - damit das Kind sie "zufällig" bei der Urlaubsreise zieht

Ein Vater schmiedet Pläne zum Wiederverschließen von Pokémon TCG-Packs, die ausnahmsweise bei der Community gut ankommen (Bildquelle: Reddit, ralphhasleft).

Ein kleiner Junge wird schon bald bei einer Urlaubsreise seine Traum-Pokémon-Karte wie durch Zufall in einem Pack finden. Und wir brauchen keine Kristallkugel, um das vorauszusehen, da ein Vater den raffinierten Plan dafür in einem Post verraten hat.

Junge will teure Pokémonkarte vom Geld fürs Zeugnis kaufen, doch die Eltern haben andere Pläne

Aber noch mal ganz von vorn: Der Sohn von Reddit-User ralphhasleft hat in einem Sammlerladen eine Karte entdeckt, die er unbedingt haben wollte, nämlich ein Mega Lucario ex Gold. Die Karte faszinierte den Jungen ganz besonders, da er einen Ordner besitzt, in dem er nur Lucarios sammelt.

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Bei der Frage nach dem Preis kam dann aber sofort der Dämpfer: 269 US-Dollar, also umgerechnet rund 235 Euro, sollte die Karte kosten. Der Junge hatte aber nur 30 Dollar dabei und beschloss daher, auf die Karte zu sparen.

Nur rund zwei Wochen später hätte er dann das Geld auch schon zusammen gehabt, dank seines Grundschulabschlusses. Bei dem kam nämlich durch stolze Tanten, Onkel und Großeltern eine ganz schön ordentliche Belohnungssumme zusammen, genauer gesagt 275 Dollar.

Der Junge konnte die Verwandtschaft wohl mit seiner Auszeichnung "Schüler mit der größten Leistungssteigerung des Jahres“ ganz schön beeindrucken. Folglich will das Kind gleich losziehen und sich die Karte kaufen. Das ist aber gar nicht mehr notwendig, was der Junge aber noch nicht weiß.

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Vater kauft heimlich Karte und versteckt sie in einem wieder verschlossenen Pack

Der Vater hat nämlich die Karte heimlich längst gekauft und hat auch einen ganz besonderen Plan für sie: Er will sie nämlich in ein geöffnetes Karten-Pack stecken und dieses dann unauffällig wieder verschließen, sodass es nach einem großen Glücksfall für den Jungen aussieht.

Die Entdeckung soll er dann auch nicht einfach auf der heimischen Couch machen, sondern bei einer anstehenden Urlaubsreise, am besten in der Nähe der Golden Gate Bridge. Ob es sich dabei auch um eine Belohnung für die Verbesserung bei den schulischen Leistungen handelt, lässt der Vater offen.

Die Community beklatscht die Eltern für die kreative Idee und freut sich über die Erinnerungen, die dabei geschaffen werden dürften.

Ein paar Personen merken aber auch an, dass es sich streng genommen natürlich um eine "Lüge" handelt und um eine gute Erinnerung, die dann eben nicht ganz echt ist.

Außerdem ist da natürlich der Faktor, dass es sich um eine ganz schöne Summe handelt, die der Vater für dieses Geschenk hingeblättert hat. Der Wille auf den Wunsch zu sparen, war aber immerhin bei dem Jungen im Voraus durchaus da.

Was haltet ihr von der Aktion an sich? Findet ihr den Überraschungsgedanken schön oder ist das zu viel Schummelei? Und findet ihr es sinnvoller, wenn Kinder selbst auf größere Anschaffungen sparen müssen?