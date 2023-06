The Crew Motorfest für PS5, PS4 & Xbox vorbestellen: Preorder-Boni, Limited & Ultimate Edition

The Crew Motorfest könnt ihr jetzt vorbestellen udn euch Preorder-Boni sichern.

Das große Open-World-Rennspiel The Crew Motorfest, dessen Release am 14. September ist, könnt ihr jetzt für PS5, PS4, Xbox und PC vorbestellen. Die UVP liegt bei 79,99€ für die PS5- und Xbox-Series-Version und bei 69,99€ für die anderen Fassungen. Bei Amazon bekommt ihr das Spiel zu diesem Preis sogar in der Limited Edition mit zusätzlichen Ingame-Inhalten:

Die Version für Xbox Series X ist bei Amazon seltsamerweise noch nicht aufgetaucht. Bei Saturn könnt ihr sie hingegen bereits bestellen:

Neben den physischen Versionen wird es übrigens auch noch eine digitale Gold sowie eine Ultimate Edition geben, durch die ihr drei Tage früheren Zugang zum Spiel bekommt:

Was sind die Preorder-Boni?

Den Vorbestellerbonus gibt es nach derzeitigem Stand bei allen Versionen, sowohl physisch als auch digital, und zwar unabhängig davon, wo ihr bestellt (solange es sich um einen offiziellen Shop handelt). Er besteht aus dem sogenannten Liberty Walk Paket, das die folgenden Ingame-Inhalte bietet:

Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition

Fitted LBWK Outfit

exklusive Unterbodenbeleuchtung mit Felgen

Was bietet die Limited Edition?

Die Limited Edition von The Crew Motorfest gibt es bislang nur bei Amazon.

Die Limited Edition, die ihr bislang exklusiv bei Amazon bekommt, bietet neben den üblichen Vorbesteller-Boni auch noch das Fitted Jungle Paket mit den folgenden Zusatzinhalte:

Porsche 718 2021 Fitted Edition

Fitted Jungle Outfit

exklusive Unterbodenbeleuchtung mit Felgen

Was bieten die Gold & Ultimate Edition?

Mit der digitalen Gold Edition bekommt ihr neben den Vorbesteller-Inhalten auch drei Tage früheren Zugang zum Spiel sowie den Year 1 Pass. Der Year 1 Pass enthält 25 zusätzliche Fahrzeuge, von denen ihr drei direkt zum Start bekommt. Danach gibt es jeden Monat zwei weitere. Der Preis liegt bei 99,99€, und zwar nach derzeitigem Stand unabhängig von der gewählten Plattform.

Außerdem gibt es auch noch die digitale Ultimate Edition. Mit dieser bekommt ihr alle Inhalte der Gold Edition und zudem das Ultimate-Paket mit einer ganzen Reihe von Ingame-Inhalten, zu denen unter anderem das Avatar-Outfit-Paket, das auch in der Limited Edition enthaltene Fitted-Jungle-Paket, die Honda Civic Type R Fitted Edition und die Porsche 718 Spyder Fitted Edition gehören. In diesem Fall liegt der Preis bei 119,99€.

