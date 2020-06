Ab sofort und somit pünktlich zum Release könnt ihr bei Amazon wieder die Collector's Edition für The Last of Us 2 kaufen. Sichert euch die spezielle Edition des exklusiven PS4-Titels. Diese besondere Sammleredition war zuletzt restlos ausverkauft, doch nun scheint es erneut ein paar Exemplare zu geben.



Beim letzten Mal war sie in kurzer Zeit vergriffen. Solltet ihr eine wollen, ist jetzt also ein guter Zeitpunkt sie noch zu kaufen. Bei Amazon kostet sie inklusive der ab 18-Versandgebühr 234 Euro.

The Last of Us 2 Collector's Edition kaufen

Alles was wir zum Spiel bisher wissen, haben wir euch in unserer großen Übersicht zusammengefasst.

83 3 Mehr zum Thema The Last of Us 2: Release, Gameplay, Trailer - Alle Infos zum PS4-Spiel

Die Inhalte der The Last of Us 2 Collector's Edition

Das steckt in der Collector's Edition: Das große Highlight der Edition ist natürlich die Ellie-Statue, die ungefähr 30 cm groß ist. Des Weiteren erwarten euch neben dem Vorbesteller-Bonus diese Inhalte.

Physische Inhalte:

Das Hauptspiel

Steelbook

Ellie-Statue

48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse

Ellies Armband

Lithografie-Kunstdruck und Dankschreiben

Set aus 5 Stickern

Set aus 6 Emailleansteckern

Dynamisches PS4-Design

6 PSN-Avatare,

Soundtrack

Mini-Artbook

Vorbesteller-Bonus: Wer The Last of Us 2 vorbestellt, bekommt eine Munitionskapazitäts-Verbesserung und eine Fertigungs-Trainingsbuch.

Weitere Edition von The Last of Us 2 vorbestellen

Sollte die Collector's Edition ausverkauft sein, könnt ihr euch alternativ die Special Edition sichern. Diese bietet unter anderem ebenfalls das Steelbook als Bonus.

26 0 Mehr zum Thema The Last of Us 2 vorbestellen: Sichert euch jetzt die Special Edition [Anzeige]