Bei Otto bekommt ihr gerade den Blockbuster The Last of Us Part 2 für sehr günstige 19,99 Euro im Angebot. Der Deal ist, soweit wir das erkennen können, nicht Teil irgendeiner größeren Aktion und es gibt auch kein offizielles Ablaufdatum. Wir gehen allerdings davon aus, dass das PS4-Spiel zu diesem Preis recht schnell ausverkauft sein wird. Hier kommt ihr zum Angebot:

The Last of Us Part 2 für 19,99€ bei Otto

Übrigens verlangt Otto zusätzlich recht hohe Versandkosten von 5,95 Euro. Diese entfallen jedoch, sofern ihr eine Lieferflatrate besitzt. Da The Last of Us Part 2 erst ab 18 freigegeben ist, findet bei der Zustellung eine Identitätsprüfung statt.

Neukunden-Rabatt und Lieferflatrate bei Otto: Neukunden und alle, die seit mindestens zwei Jahren nichts mehr bestellt haben, bekommen mit dem Code 85573 bei Otto auf ihre erste Bestellung einen Neukunden-Rabatt von 15 Euro - allerdings erst ab einem Bestellwert von 50 Euro. Unabhängig vom Bestellwert gibt es für sie zudem sechs Monate lang eine Gratis-Lieferflatrate. Bestandskunden können sich für 9,90 Euro eine Lieferflatrate kaufen, die ein Jahr lang gültig ist.

Wie gut ist The Last of Us Part 2?

The Last of Us 2 zählt zu den erfolgreichsten, am höchsten bewerteten und am heftigsten diskutierten Spielen des Jahres 2020. Es beeindruckt allein schon durch seine Produktionsqualität. Technisch holt das Actionspiel mit seinen spektakulären Licht- und Wettereffekten sowie den lebensnahen Animationen nochmal alles aus der Konsole heraus. Das Gameplay mit seiner Mischung aus Schleichen und Schießen hat sich nicht allzu sehr verändert, durch die viel offeneren Levels bekommt die Erkundung aber mehr Bedeutung.

Was die Story angeht, sind die Meinungen zweigeteilt. Während viele Kritiker die Wendungen als mutig lobten, nahmen manche Fans es den Autoren übel, dass sie mit den geliebten Figuren aus dem ersten Teil nicht gerade sanft umgehen. Nichtsdestotrotz erhielt The Last of Us 2 diverse Auszeichnungen zum Spiel des Jahres 2020, etwa bei den Game Awards. Auch in unserem Test kam das PS4-Spiel sehr gut weg. Mehr erfahrt ihr hier:

