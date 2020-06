von Linda Sprenger, Dennis Michel,

12.06.2020 09:01 Uhr

Endlich ist es soweit: Wir können mit euch unsere (SPOILERFREIEN) Erfahrungen zu The Last of Us Part 2 teilen. Nach so viel Warten sind die Erwartungen natürlich hoch. Wir klären in unserem Testvideo, ob das Action-Adventure die Hoffnungen erfüllt, wo es vielleicht noch ein bisschen was aufzuholen hat und was dieses Spiel von anderen Storygames so stark unterscheidet, dass es das Genre nachträglich verändern wird.

