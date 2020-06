Am 19. Juni erscheint The Last of Us 2 und wer es noch nicht vorbestellt hat, sollte nun mit der herausragenden Wertung unseres Tests genug Grund dafür haben. Satte 97 Punkte konnte sich The Last of Us 2 im Test sichern und ist damit das am besten bewertete Spiel in der GamePro-Geschichte.



Um das exklusive PS4-Spiel pünktlich zum Release spielen zu können, habt ihr die Möglichkeit es bei Amazon, MediaMarkt und Saturn vorzubestellen.

The Last of Us 2 bei Amazon vorbestellen

Last of Us 2 Alterseinstufung: The Last of Us 2 ist in Deutschland ab 18 Jahren und erscheint zudem ungeschnitten.



The Last of Us 2 Collector's Edition ist ausverkauft: Wer jetzt auf der Suche nach der Collector's Edition von The Last of Us 2 ist, wird vermutlich keine mehr finden. Diese ist bereits seit längerer Zeit restlos ausverkauft. Eventuell findet sich hin und wieder ein Exemplar auf Amazon, aber die Chance dafür ist sehr gering.



Das ist der Vorbesteller-Bonus: Unabhängig von der jeweilige Edition von The Last of Us 2 erhaltet ihr als Vorbesteller ein paar kleine Boni. So bekommt ihr eine Munitionskapazität-Verbesserung und ein Fertigungs-Trainingsbuch.

The Last of Us 2 Special Edition kaufen

Die Inhalte der Special Edition: Wer mehr möchte als nur die Standard Edition, kann sich die The Last of Us 2 Special Edition vorbestellen. Neben dem Hauptspiel bietet sie die folgenden Bonusinhalte.

The Last of Us 2 (Spiel)

Steelbook

48-seitiges Mini-Artbook von Dark Horse

Dynamisches PS4-Design & 6 PSN-Avatare für PS4 (digitale Inhalte)

Hier könnt ihr die Special Edition für je 99,99 Euro vorbestellen:

The Last of Us 2 Standard Edition kaufen

Wer einfach nur das Spiel an sich möchte und kein Steelbook braucht, kann sich The Last of Us 2 in der Standard Edition kaufen. Diese kostet 69,99 Euro.