Von The Last of Us bis Game of Thrones: Die besten HBO-Serien jetzt günstig im Amazon-Sale

The Last of Us, Game of Thrones und mehr: Die besten HBO-Serien gibt's bei Amazon günstig im Dreierpack.

Bei Amazon läuft gerade ein 3-für-2-Sale, durch den ihr große Serienhits des amerikanischen Senders HBO günstig auf DVD und Blu-ray abstauben könnt. Mit dabei sind beispielsweise Game of Thrones, Westworld oder die 2023 erschienene erste Staffel von The Last of Us. Wenn ihr drei Artikel aus der Aktion zusammen in den Warenkorb packt, bekommt ihr den günstigsten geschenkt. Hier geht’s zur Auswahlliste:

Wenn ihr noch von dem Rabatt profitieren wollt, müsst ihr euch allerdings ein bisschen beeilen, denn der Sale läuft nur noch bis zum 6. März.

Unter den Angeboten finden sich nicht nur einzelne Serienstaffeln, sondern auch Komplettboxen, durch die ihr im Vergleich zum Einzelkauf nochmal zusätzlich sparen könnt. Hier haben wir euch ein paar der interessantesten Titel herausgesucht:

The Last of Us: Die vielleicht beste Spiele-Verfilmung überhaupt!

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie

Für Spieler*innen ist natürlich gerade The Last of Us spannend, denn die auf Sonys Horror-Shooter basierende Serie ist eine der besten Spieleverfilmungen aller Zeiten. Auf Metacritic liegt der Score bei 84 Punkten, was The Last of Us eine Auszeichnung als „Must-Watch“ einbringt. Auf IMDb liegt die Serie sogar bei 8,7 von 10 Punkten bei mehr als einer halben Million User-Bewertungen.

Die The Last of Us-Serie bleibt recht nah an der Vorlage, was nicht verwundert, da der Spiele-Autor Neil Druckman auch an der Serie maßgeblich beteiligt war. Joel und Ellie reisen gemeinsam durch die postapokalyptischen USA, da die immune Ellie möglicherweise den Schlüssel zur Bekämpfung der Zombie-Seuche in sich tragen könnte. Dabei wachsen die beiden Charaktere, die sich zunächst nicht sonderlich leiden können, trotz Differenzen immer stärker zusammen.

Falls ihr die erste Staffel bislang verpasst haben solltet, habt ihr mit dem Amazon-Sale jetzt eine gute Gelegenheit, sie noch nachzuholen, bevor es im nächsten Jahr mit Staffel 2 weitergeht:

