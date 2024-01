The Last of Us Staffel 2: Abby, Dina und Co. - das sind alle bekannten Darsteller der neuen Charaktere

Der Cast für Staffel 2 der The Last of Us-Serie wird so langsam bekanntgegeben.

Die Arbeiten an der zweiten Staffel der Serienumsetzung zu The Last of Us sind in vollem Gange und im Rahmen dessen gibt Max (ehemals HBO Max) auch nach und nach den Cast für die wichtigsten neuen Charaktere bekannt. Hier gibt es alle bekannten Darsteller*innen auf einen Blick.

Hinweis: Bislang ist noch nicht der komplette Cast für die zweite Staffel bekannt. Wir aktualisieren diesen Artikel also entsprechend, wenn weitere Personen enthüllt werden. Spoilerwarnung: Hier stellen wir in Kürze Personen vor, die in The Last of Us Part 2 vorkommen. Wir halten uns dabei aber bewusst vage.

Abby wird von Kaitlyn Dever gespielt

Der erste bekanntgegebene Cast der zweiten Staffel war die Darstellerin für Abby. Kein Wunder, immerhin spielt sie in The Last of Us Part 2 eine wichtige Rolle und ist sogar ein spielbarer Charakter. Zu Beginn der Geschichte ist Abby von Rache getrieben und lernt erst im Verlauf, wieder einen Sinn im Leben zu finden.

Kaitlyn Dever war bereits für die Rolle von Ellie im Gespräch und hat im Naughty Dog-Spiel Uncharted 4 Cassie verkörpert, die Tochter von Nathan Drake und Elena Fischer. Außerdem hat sie unter anderem in den Serien Justified und Last Man Standing mitgespielt und wurde mehrfach für ihre Leistung nominiert.

Dina wird von Isabela Merced verkörpert

Dina ist ein wichtiger Charakter in Ellies Story und unterstützt Ellie auf ihrer Reise, wobei sie häufig die Stimme der Vernunft ist. Währenddessen kommen sich die beiden auch näher.

Isabela Merced hat unter anderem in Transformers: The Last Knight und Sicario 2 mitgespielt und die Hauptrolle in Dora und die goldene Stadt übernommen.

Jesse wird von Young Mazino gespielt

Jesse ist ein Support-Charakter im Spiel und folgt Ellie und Dina nach Seattle, um sie zu unterstützen. Seine gemeinsame Vergangenheit mit Dina sorgt dabei aber für einige Komplikationen.

Young Mazino hatte seine bisher bekannteste Rolle in der Netflix-Serie Beef, in der er den jüngeren Bruder von Steven Yeuns Charakter gespielt hat.

Alle wichtigen Infos zur zweiten Staffel der The Last of Us-Serie fassen wir euch hier zusammen:

Was ist mit anderen wichtigen Charakteren?

Zum aktuellen Zeitpunkt fehlen noch die Castings einiger wichtiger Charaktere wie etwa Lev, Yara oder Owen. Wir gehen davon aus, dass die meisten von ihnen in den nächsten Tagen enthüllt werden. Es ist aber auch durchaus denkbar, dass einige dieser Charaktere noch gar nicht in der zweiten Staffel der Serie auftreten werden.

Wie die Showrunner nämlich bereits erklärt hatten, wird die zweite Staffel nicht die komplette Story der Vorlage abdecken. Gut möglich also, dass wir so manches bekannte Gesicht erst später treffen werden.

Und was ist mit dem alten Cast? Bei den Darsteller*innen für Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Tommy (Gabriel Luna) und Co. hat sich nach offiziellen Informationen bislang nichts verändert. Wir gehen also davon aus, dass sie ihre Rollen wieder übernehmen werden.

Habt ihr noch Casting-Wünsche für einige der Charaktere?