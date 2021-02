Am 16. Juli 2021 erscheint The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für Nintendo Switch und ihr könnt die Neuauflage des Wii-Spiels jetzt vorbestellen. Das Spiel erscheint passend zum 35. Jubiläum der Zelda-Reihe.



Was ist neu bei der Neuauflage? Nintendo hat allen voran die Bewegungssteuerung an die Joy-Cons der Nintendo Switch angepasst. Des Weiteren gibt es eine »Button-only«-Option, wenn ihr Skyward Sword HD im Handheld-Modus oder mit der Nintendo Switch Lite spielen wollt. Zudem wurde die Auflösung des Spiels nach oben geschraubt.



Jetzt vorbestellen: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD könnt ihr ab sofort für 59,99 Euro vorbestellen.

Zelda: Skyward Sword HD bei Amazon kaufen

Passend dazu: Skyward Sword HD Joy-Cons

Ebenfalls am 16. Juli erscheint ein neues Joy-Con 2er-Set, das ganz im Design von The Legend of Zelda Skyward Sword HD gehalten ist. Die beiden Joy-Cons sind demnach dem Master-Schwert und dem Hylia-Schild nachempfunden. Sobald eine Vorbestellung möglich ist, findet ihr die Links dazu bei uns.