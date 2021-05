Am 16. Juli 2021 erscheint nicht nur Zelda: Skyward Sword HD für die Nintendo Switch, sondern dazu passend ein besonderes Joy-Con 2er-Set und ein spezielles amiibo. Letzteres könnt ihr ab sofort vorbestellen.



Das kostet das Zelda & Wolkenvogel-amiibo: Der Preis liegt bei 29,99 Euro.



Das bietet das amiibo für Skyward Sword HD: Das amiibo besteht aus Zelda und Wolkenvogel. Besonders ist an diesem, dass es dem Spiel eine sinnvolle Schnellreisefunktion hinzufügt. Solltet ihr euch am Boden befinden, könnt ihr das amiibo aktivieren und euch in die Lüfte erheben.



Befindet ihr euch in der Himmelsregion lässt euch das amiibo einfach zurück auf den Boden teleportieren. Hierbei landet ihr an dem Punkt, an dem ihr die Option des amiibos zuletzt genutzt habt. Das Feature könnt ihr sogar in Gebäuden und Dungeons nutzen.



Somit ist es dank des amiibos möglich von überall aus in den Himmel zu gelangen und wieder schnell zurückzukommen.