Am 16. Juli 2021 erscheint The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für die Nintendo Switch. Passend zur Neuauflage des Klassikers gibt es von Nintendo eine besondere Joy-Con Edition. Diese könnt ihr ab sofort für 74,99 Euro vorbestellen. Wie immer gilt, dass diese nur solange kaufbar sind, wie der Vorrat reicht. Bei Amazon waren sie zuletzt recht zügig ausverkauft.

Jetzt die Zelda Joy-Cons kaufen

Hier könnt ihr sie vorbestellen:

Das macht die Joy-Cons besonders

Ein spezieller Look: Die Joy-Cons sind passend zu Zelda: Skyward Sword gestaltet worden. Der linke Joy-Con soll dabei das Hylia-Schild darstellen und der rechte das Masterschwert. Untermalt werden beide von einem kräftigen Blau.

Damit sind die Joy-Cons so gestaltet, wie ihr sie auch verwenden sollt. Der rechte Joy-Con ermöglicht euch in Skyward Sword die Verwendung des Schwerts und mit dem linken hebt ihr das Schild. Mehr zur Neuauflage erfahrt ihr in diesem Artikel:

