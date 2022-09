The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Jetzt bei diesen Shops vorbestellen

Am 12. Mai 2023 erscheint mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom der Nachfolger zu Breath of the Wild für die Nintendo Switch. Das Open World-Action-Adventure kann dabei ab sofort auch vorbestellt werden.

So viel kostet Tears of the Kingdom: Der Preis für den neuesten Teil der Zelda-Reihe liegt bei 69,99€.

Hier könnt ihr Zelda: Tears of the Kingdom vorbestellen:

Ob es eine Limited Edition oder Collector's Edition geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Wer möchte, kann das Spiel ab sofort vorbestellen und es damit pünktlich zum Release in den Händen halten.

Das erwartet euch mit Tears of the Kingdom

Bisher sind noch nicht allzu viele Details bekannt. Das meiste hat sich bisher nur aus Trailern ableiten lassen. Klar ist nur, dass Tears of the Kingdom an die Ereignisse von Breath of the Wild anknüpft und somit ein echter Nachfolger des letzten Zelda-Spiels ist. Erneut erwartet euch eine frei begehbare Welt und es gibt neue Gegenspieler.

Was es bisher an möglichen Informationen aus den Trailern zur Story und dem Gameplay gibt, könnt ihr in unserem Special zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nachlesen.

