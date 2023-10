Die Abenteuer von "The Rising of the Shield Hero" gehen in die zweite Staffel!

Nachdem in der ersten Staffel der Protagonist Naofumi eingeführt wurde, geht es in Staffel 2 mehr um seine Begleiterinnen.

Der Manga "The Rising of the Shield Hero" feiert in Japan schon länger Erfolge und wie es mit erfolgreichen Manga üblich ist, lässt die Anime Adaption nicht lange auf sich warten.

Der Anime zum gleichnamigen Manga feierte mit der ersten Staffel riesige Erfolge und war zu seiner Veröffentlichung 2019 in Japan erfolgreicher als Größen wie JoJo's Bizarre Adventure oder Demon Slayer.

Der Protagonist Naofumi (rechts im Bild) wäre ohne seine Begleiterin Raphtalia (links im Bild) in den fremden Welten mächtig aufgeschmissen.

Noch nie von gehört? Keine Sorge! Wir klären euch auf!

Jetzt fragen sich viele (mir eingeschlossen), was Shield Hero so erfolgreich macht, dass es selbst Publikumsliebling Demon Slayer in Sachen Popularität einholt. Shield Hero ist ein klassischer Isekai-Anime, in dem der Protagonist Naofumi durch Zufall in einer magischen Welt landet, die es zu retten gilt.

Das klingt erstmal wenig besonders, doch bereits in der ersten Folge wird Naofumi, von dem Königreich, welches er eigentlich retten sollte, verachtet und letztendlich als Krimineller verbannt. In dem Anime ist es deshalb spannend zu beobachten, wie Naofumi ein Held eines Königreichs werden muss, was ihn verachtet und er nicht retten will.

Auf seiner Reise schließen sich dem Protagonisten weitere besondere Charaktere an, wie das Tanuki-Mädchen Raphtalia. Obwohl "anschließen" das falsche Wort ist, denn Raphtalia ist eine Sklavin, die prompt vom Helden gekauft wird.

Als Protagonist Naofumi das erste mal auf Raphtalia trifft, versprüht sie wenig Heldinnencharme und von Chemie zwischen den beiden fehlt jede Spur.

Ihr merkt, dass vieles in Shield Hero anders läuft, als man es aus typischen Heldengeschichten kennt und genau darin liegt der Reiz. Die Charaktere und Geschichte haben durch die zwielichtigen Hintergründe reichlich Raum sich in alle möglichen Richtungen zu entwickeln, was jede Folge spannend macht.

Aktuell läuft die dritte Staffel des Anime, da seid ihr mit dem zweiten Boxset des Blu-Ray Release noch nicht zu spät, um die Geschehnisse aus Staffel 1 und 2 mitzuerleben!