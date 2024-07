The Witcher-Brettspiel: So günstig wie jetzt im Prime Day-Angebot ist es selten zu finden!

Der Amazon Prime Day ist die Gelegenheit, das Brettspiel The Witcher: Die alte Welt günstig abzustauben.

The Witcher-Brettspiel: Werdet zum größten Hexer der alten Welt!

In The Witcher: Die alte Welt reist ihr durch die Spielwelt und erledigt riesige Monster, habt aber auch schwere Entscheidungen zu treffen.

In The Witcher: Die alte Welt ist es euer Ziel, zum größten Hexer der alten Welt aufzusteigen. Dazu schließt ihr euch einer von fünf Hexerschulen an, erforscht die Spielwelt, erlebt Abenteuer und legt euch mit furchterregenden Monstern an. Ereignis- und Erkundungskarten erzählen unterwegs kleine Geschichten und stellen euch immer wieder vor folgenschwere Entscheidungen, wie man sie aus den Videospielen kennt.

Natürlich gibt es auch eine rollenspieltypische Charakterentwicklung. Auf den Charaktertableaus steigert ihr nach und nach die Attribute eurer Helden und erlernt sogar völlig neue Kampftechniken. In den Kämpfen benutzt ihr euer Deck mit Hexerkarten, das ihr im Verlauf eurer Reise ausbaut, um verschiedene Fähigkeiten miteinander zu kombinieren und so selbst die mächtigsten Kreaturen zu erlegen.

In der bei Amazon angebotenen Standard-Version von The Witcher: Die alte Welt sind unter anderem fünf schicke Hexer-Miniaturen enthalten.

Gefahr geht aber nicht nur von Monstern aus. Da ihr The Witcher: Die alte Welt nicht nur allein spielen könnt, sondern bis zu fünf Spieler*innen miteinander konkurrieren, können sie bei ihren Abenteuern aufeinandertreffen und im Duell entscheiden, wer der bessere Hexer ist.

The Witcher: Die alte Welt wird als Expertenspiel eingestuft. Ihr habt es also mit einem ziemlich komplexen Spiel zu tun, das einige Einarbeitung erfordert und das sich nicht mal eben mit wenigen Sätzen erklären lässt. Die Spieldauer beträgt laut Hersteller 90 bis 150 Minuten, was nicht allzu lang wäre für ein Spiel dieser Art. Wir würden euch aber raten, eher mit 3 bis 5 Stunden zu rechnen, vor allem dann, wenn ihr zu viert oder zu fünft spielt.

