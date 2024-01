The Witcher: Matrix-Star spielt in Season 4 einen der beliebtesten Charaktere überhaupt

Henry Cavill ist mit Ende der dritten Staffel als Witcher ausgeschieden, seinen Platz übernimmt Liam Hermsworth.

Dass die The Witcher-Adaption auf Netflix eine vierte und eine fünfte Staffel bekommen würde, war schon seit Längerem bekannt. Ebenfalls fest steht, dass Henry Cavill die Rolle des Geralt von Riva abgibt und Liams Hermsworth als neuem Hauptcharakter Platz macht. Daneben werden natürlich aber auch noch weitere neue Schauspieler*innen auftauchen, die in der Reihe die mehr oder weniger bekannten Figuren verkörpern werden.

Eine besonders beliebte Figur ist Regis. Der Vampir tauchte zuerst im Jahr 1996 im Buch "Feuertaufe" von Andrzej Sapkowski auf, die meisten von euch dürften ihn aber aus dem famosen The Witcher 3-DLC Blood and Wine kennen, in dem Regis eine der Hauptfiguren war.

Und wie jetzt bekannt gegeben wurde, wird Laurence Fishburne Regis in Staffel 4 verkörpern. Eine der bekanntesten Rollen von Fishburne ist sicherlich die des Morpheus in der Matrix-Trilogie, in der er Hauptcharakter Neo das Prinzip der Matrix erklärt und ihm somit die Augen öffnet.

Vorfreude bei Fishburne

Der Schauspieler ist laut Gamespot voller Vorfreude auf die Rolle, in einem Statement wird er wie folgt zitiert.

"Ich bin sehr aufgeregt, dem Cast beizutreten und freue mich darauf, die wundersame Welt von The Witcher" zu erkunden."

Vorschusslorbeeren dürfte er von vielen Fans vermutlich bekommen, allein schon wegen der von ihm verkörperten Figur. Regis ist sowohl in den Romanen als auch im Spiel ein äußerst beliebter Charakter. Auf Reddit gibt es zahlreiche Threads wie diesen, die den Vampir – und vor allem, wie dieser geschrieben ist – feiern.

So sieht Regis im WItcher 3-DLC Blood and Wine aus.

Alle bisherigen Infos zu Staffel 4 im Überblick

Die vierte Staffel adaptiert bereits erwähnten Roman Feuertaufe, die Story teilt sich in der nächsten Season in insgesamt drei Handlungsstränge auf, die jeweils den Hauptcharakteren Ciri, Geralt und Yennefer folgen. Die Dreharbeiten sollen in diesem Jahr beginnen, mit der Veröffentlichung der Staffel ist vermutlich nicht vor dem Jahr 2025 zu rechnen.

Alle weiteren Infos zur vierten Staffel findet ihr hier:

Die Witcher-Reihe auf Netflix gibt es seit mittlerweile über vier Jahre. Im Dezember 2019 wurde die erste Staffel ausgestrahlt, Ende 2021 folgte die zweite, im Juli 2023 die dritte. Insgesamt wurde die Serie bislang eher gemischt aufgenommen, viele Fans kritisierten beispielsweise ihrer Meinung nach unnötige Änderungen im Vergleich zu Vorlage.

Ist Regis auch einer eurer Lieblings-Charaktere aus The Witcher?