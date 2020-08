The Witcher auf Netflix: Making Of versüßt Wartezeit auf Season 2

Mit The Witcher erhielt die beliebte Witcher-Reihe Ende letzten Jahres eine eigene Serie auf Netflix, die einigen Kurzgeschichten des ersten Romans The Last Wish von Andrzej Sapkowskis behandelte. Eine zweite Staffel wird folgen, nur wann ist noch nicht sicher. Die Dreharbeiten mussten aufgrund der Corona-Pandemie pausiert werden, womit sich die neue Staffel verzögert. Zur kleinen Überbrückung bietet uns Netflix jetzt mit Making The Witcher einen Einblick hinter die Kulissen der 1. Staffel.

Making The Witcher nimmt uns mit hinter die Kulissen

Wie aufwendig eine Produktion wie The Witcher sein kann, zeigt das Making Of zu der Netflix-Serie. Making The Witcher befasst sich dabei vor allem mit der Erschaffung der Welt und ihrer Monster aus der ersten Staffel. In Interviews bekommen wir aber die Stars der Serie zu sehen. So erzählen Henry Cavill, der Geralt von Riva spielt, Freya Allan (Ciri) und Anya Cholotra (Yennefer) mehr über The Witcher.

Hier könnt ihr den Trailer zum The Witcher-Making Of sehen:

Making The Witcher dürfte mit gerade mal 32 Minuten aber nur ein kurzes Trostpflaster sein. Das Warten auf Staffel 2 wird also weiter Geduld erfordern. Vor allem nachdem die Dreharbeiten wegen der anhaltenden Corona-Pandemie unterbrochen werden mussten. Mittlerweile laufen die Dreharbeiten wieder, aber wann die Serie auf Netflix weitergeht, wissen wir trotzdem noch nicht.

Abseits davon wird noch an dem animierten Spin-off Nightmare of the Wolf gearbeitet, in dem Geralt von Riva aber nicht die Hauptrolle spielt:

Wer weniger mit Anime anfangen kann, aber trotzdem mehr vom Witcher-Universum sehen will, der kann sich auf The Witcher: Blood Origin freuen. Die Serie, an der aktuell gearbeitet wird, spielt jedoch 1.200 Jahre vor der Hauptserie:

Wie sehr interessiert euch Making The Witcher? Interessieren euch solche Blicke hinter die Kulissen?