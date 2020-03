Produktion der Witcher-Netflixserie wegen des Coronavirus pausiert

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind überall zu spüren. Nachdem Großveranstaltungen wie die E3 offiziell abgesagt wurden, machen sich auch Produzenten von TV-Serien und Filmen Gedanken um ihre Schauspieler. Deswegen haben die Macher der Witcher-Netflixserie entschieden, die Produktion erst einmal zu pausieren.

Es kommt ein wenig überraschend, hatten Medien doch erst letzte Woche berichtet, dass die Serie auf jeden Fall wie geplant weitergedreht würde. Doch die globale Lage veränderte sich anscheinend so schnell, dass auch bei der Witcher-Serie Sicherheit an erste Stelle gerückt wurde.

Laut einem Bericht von Redanian Intelligence (via comicbook.com) erreichte die Crewmitglieder vor kurzen eine Mail die anküdigt, dass die Dreharbeiten zum Schutz der Mitarbeiter für zwei Wochen ausgesetzt würden. Die Pause kann jederzeit verlängert werden, je nachdem wie die Situation sich entwickelt.

COVID-19

Die WHO hat die Ausbreitung des Coronavirus zu einer Pandemie erklärt. Verlässliche Informationen zur Situation in Deutschland findet ihr auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheitliche Aufklärung, internationale Entwicklungen im Überblick gibt es bei der WHO (World Health Organization).