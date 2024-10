The Witcher Staffel 4 - Offiziell bestätigt: Ein wichtiger Charakter wird für die Netflix-Serie neu besetzt und das hat einen guten Grund

In der vierten Staffel von Netflix' The Witcher wird euch ein anderer Vesemir erwarten.

Für die letzten beiden Staffeln der Netflix-Serie The Witcher wird nicht nur die Hauptfigur Geralt von Riva neu besetzt, sondern auch eine weitere wichtige Rolle. Nach den Gerüchten von letzter Woche hat sich nun eine offizielle Person dazu geäußert und bestätigt, dass Vesemir neu gecastet wird.

Rolle von Vesemir wird neu besetzt

Es ist jetzt offiziell: Kim Bodnia kehrt in der vierten Witcher-Staffel nicht mehr in der Rolle von Vesemir zurück. Ein*e Sprecher*in hat sich im Namen von Bodnia gegenüber RadioTimes geäußert und gibt dem Bericht von Redanian Intelligence recht:

„Kim wird nicht als Vesemir zurückkehren, weil sein aktueller Drehplan nicht in den Drehplan von Netflix für The Witcher Staffel 4 passt.“

Bodnia arbeitet an einem anderen Projekt: Mittlerweile ist auch klar, welche Dreharbeiten sich mit denjenigen von The Witcher überschneiden. Bodnia übernimmt eine Rolle im Film F1, der im Jahr 2025 sowohl in den Kinos als auch auf Apple TV+ erscheint.

Der Film wird von Joseph Kosinski produziert, der unter anderem für die erfolgreiche Fortsetzung Top Gun: Maverick zuständig war. Bodnia wird sich den Platz auf der Leinwand unter anderem mit Schauspiel-Größe Brad Pitt teilen.

Ab der vierten Staffel der Netflix-Serie erwartet euch nicht nur ein neuer Geralt, sondern jetzt auch ein neuer Vesemir. Im Trailer bekommt ihr immerhin schonmal von ersterem einen Eindruck:

1:03 Neuer The Witcher-Trailer zeigt erstmals Liam Hemsworth als Geralt

Autoplay

Ursprünglich sollten sich die Drehpläne für die beiden Projekte nicht überschneiden, jedoch änderte der große SAG-AFTRA-Streik aus dem Jahr 2023 die Zeitpläne drastisch.

Wer nach Kim Bodnia in die Fußstapfen von Vesemir tritt, ist derzeit noch unklar. Da sich die vierte Staffel von The Witcher bereits seit dem April 2024 in Produktion befindet, könnte die Information über die neue Besetzung demnächst nachgereicht werden.

Es dürfte nicht mehr ewig dauern, bis ihr die vierte Staffel von Netflix‘ The Witcher schauen könnt. Auch wenn sich die Staffel aktuell noch in Produktion befindet, hat Netflix deren Veröffentlichung bereits auf 2025 eingegrenzt. Spätestens im nächsten Jahr dürftet ihr also neben dem neuen Geralt auch seinen alten neuen Mentor zu Gesicht bekommen.

Da es sich nun um das zweite Recasting einer wichtigen Rolle handelt: Seid ihr noch optimistisch auf die Netflix-Adaption gestimmt oder habt ihr die Serie nun endgültig abgeschrieben?