Weder Team Triss noch Team Yennefer - Sprecher von Geralt verrät, wieso er am liebsten eine andere Romanze in The Witcher 3 gehabt hätte

Team Triss oder Team Yennefer - Für wen habt ihr euch entschieden?

Liebesangelegenheiten können nicht nur im realen Leben aufregend und wunderschön sein, sondern auch in Medien massenweise Menschen begeistern. Dafür bieten sich Videospiele durch ihre Interaktivität besonders gut an – wo sonst als im realen Leben oder Videospielen reagiert ein Charakter auf eure Handlungen? Dadurch können sich intensive Meinungen bilden, die ihr “Best Girl“ oder ihren “Best Boy“ verteidigen.

“Geralt“ weiß, für wen er sich entscheiden würde – es ist weder Triss noch Yen

In einem Video spricht Fall Damage mit dem Synchronsprecher von Geralt von Riva, Doug Cockle, über seine bekanntesten Sätze. Nebenbei entsteht immer mal wieder Smalltalk, wie zum Beispiel zum Thema, welche der beiden Haupt-Romanzen Doug Cockle am meisten gefällt. Seine Antwort dürfte einige überraschen, denn er würde sich für keine der beiden Damen entscheiden.

Stattdessen hat es ihm die rothaarige Medizinerin Shani angetan. Ihr könnt ihr in The Witcher 3 im DLC Hearts of Stone begegnen und euch sogar auf ein Stelldichein mit ihr einlassen. Eine tiefgehendere Beziehung mit ihr ist leider nicht möglich – zum Leid von Doug Cockle. Konkret hat er sich übersetzt wie folgt zu dem Thema geäußert:

„Ich meine, ich verstehs. Wir möchten zwischen Triss und Yen auswählen, weil ihr auch wisst, dass [die Entwickler*innen] nur eine begrenzte Anzahl von Handlungssträngen machen können, aber ich hätte gerne eine Option gehabt, in der man Shani romancen kann. Sie wäre eine spaßige Romance-Option gewesen, weil sie so süß und schlau ist.“ Doug Cockle, Synchronsprecher von Geralt aus The Witcher, im Gespräch mit Fall Damage

Aus demselben Gespräch erfahren wir außerdem, dass Geralt im kommenden The Witcher 4 zwar eine Rolle spielt, jedoch weniger prominent vorkommen soll als in den bisherigen Teilen. Mehr dazu findet ihr hier:

Mehr von Doug Cockle als Geralt gibt’s übrigens schon dieses Jahr in The Witcher: Sirens of the Deep, dessen Trailer euch erste Eindrücke zum kommenden Anime-Film zeigt:

0:57 The Witcher: Sirens of the Deep - Erster Trailer zum Anime bestätigt legendären Sprecher für Geralt

Falls ihr wie Doug Cockle ebenfalls Shani-Fans seid, haben wir immerhin einen Trost für euch: Neben dem Stelldichein in The Witcher 3 könnt ihr mit Shani bereits im ersten Witcher-Teil romantische Momente erleben. Dafür müsst ihr euch auch nicht mehr zwingend an die alte Software wagen, da das Remake von The Witcher 1 das Spiel neuauflegt.

Welcher Charakter aus dem Witcher-Universum ist für euch der “Best Boy“ oder das “Best Girl“?