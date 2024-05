The Witcher Staffel 4: Netflix veröffentlicht erstes Video von Liam Hemsworth als Geralt und wir sind komplett überrumpelt

Jetzt wissen wir endlich genau, wie der neue Geralt in The Witcher Staffel 4 aussehen wird.

In der vierten Staffel der Netflix-Serie zu The Witcher wird es eine große Änderung geben: Fortan übernimmt nämlich nicht mehr Schauspieler Henry Cavill die Rolle des grummeligen Hexers Geralt von Riva. Ab jetzt schlüpft stattdessen Liam Hemsworth in dessen Haut. Und nun gibt es auch das erste Video dazu, wie er als Witcher aussieht.

Das ist Liam Hemsworth als Geralt

Die Dreharbeiten für die vierte Staffel sind aktuell in vollem Gange entsprechend konnten wir in den letzten Tagen auch schon den ein oder anderen Blick auf den neuen Darsteller am Set der Serie erhaschen.

All das ist aber natürlich nur "rohes" Material. Wie Liam Hemsworth wirklich in der Serie aussehen wird, wissen wir erst jetzt. Nun hat Netflix nämlich den ersten offiziellen Teaser zur vierten Staffel veröffentlicht, der auch den neuen Geralt zeigt. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

1:03 Neuer The Witcher-Trailer zeigt erstmals Liam Hemsworth als Geralt

Allzu viele Details gibt es hier noch nicht zu sehen, im rund 50-sekündigen Teaser sehen wir aber immerhin schon Geralt, der mit einem Pferd (der neue Plötze?) durch eine vernebelte Landschaft wandert.

Erst ganz am Ende, etwa ab Sekunde 30 erhaschen wir aber auch einen Blick auf sein Gesicht, als Geralt sich zur Kamera umdreht. Und wir müssen zumindest sagen: Wir waren positiv überrascht!

Auch wenn sich das Gesicht von Liam Hemsworth bei genauerem Hinsehen natürlich von dem von Henry Cavill unterscheidet, erinnern uns nicht nur der Look, sondern auch die Bewegungen direkt an den Serien-Geralt, wie wir ihn bisher kannten.

Wie der neue Darsteller als Geralt dann klingt, müssen wir dagegen noch abwarten, Liam Hemsworth spricht in dem Teaser nämlich leider noch kein Wort.

Wann genau die vierte Staffel der The Witcher-Serie auf Netflix erscheint, ist noch nicht bekannt. Da die Dreharbeiten aber aktuell laufen, können wir vermutlich irgendwann Anfang 2025 mit der neuen Staffel rechnen.

Was haltet ihr von dem neuen Look für Geralt, glaubt ihr, dass Liam Hemsworth euch überzeugen kann oder steigt ihr ohne Henry Cavill ohnehin aus?