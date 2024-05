The Witcher auf Netflix: Jetzt wissen wir endlich, wie Liam Hemsworth als Geralt in Staffel 4 aussieht

Bis Staffel 3 hat Henry Cavill die Rolle des Hexers Geralt bekleidet, ab Staffel 4 übernimmt Liam Hemsworth.

Mit dem Ende von Staffel 3 der Netflix-Serie zu The Witcher endete auch Henry Cavills Zeit als Hexer Geralt von Riva. Ab der kommenden vierten Staffel übernimmt nämlich stattdessen Liam Hemsworth die Rolle.

Da die Dreharbeiten für die neue Staffel aktuell in vollem Gange sind, war es auch nur eine Frage der Zeit, bis wir zu sehen bekommen, wie gut sich der neue Schauspieler als Geralt macht. Das Warten hat jetzt ein Ende, nun gibt es nämlich erste Bilder vom Set, die Hemsworth in voller Montur zeigen.

So sieht Liam Hemsworth als Geralt von Riva aus

Die geleakten Bilder stammen von der News-Seite Metro und zeigen Liam Hemsworth am Set der Dreharbeiten mitsamt weißer Perücke und schwarzem Outfit:

Falls euch der Look jetzt ziemlich vertraut vorkommen sollte, hat das einen guten Grund. Das ist nämlich das gleiche Outfit, das auch Henry Cavill am Ende der dritten Season getragen hat, als Geralt gegen Vilgefortz am Strand gekämpft hat.

Da es auch einige Bilder zusammen mit dem Vilgefortz-Darsteller gibt, sieht es ganz so aus, als wollte die Show die Szene mit dem Hemsworth-Geralt noch einmal nachstellen. Ein weiteres Bild zeigt Hemsworth zudem in Geralts schwarzer Rüstung. Hier könnten also gleich mehrere ältere Szenen nochmals gedreht werden:

Fans standen dem neuen Geralt-Darsteller bislang ziemlich skeptisch gegenüber, nicht zuletzt da Henry Cavill in der Rolle ziemlich beliebt war. Vor ein paar Tagen erst haben sich Fans über den vermeintlichen Look von Liam Hemsworth als Geralt aufgeregt – was sich dann allerdings nur als dessen Stunt Double herausstellte.

Wie erfolgreich Liam Hemsworth das Erbe von Henry Cavill antreten wird, müssen wir schlicht noch abwarten. Erinnern wir uns aber an die Zeit vor dem Release der ersten Staffel zurück, musste auch Henry Cavill vorab einiges an Kritik einstecken – konnte dann am Ende aber doch die meisten Fans überzeugen.

