The Witcher-Serie - Casting-Ausschreibung für Ciri liefert neue Details zur Serienfigur

Immer mehr Casting-Infos zur Netflix-Verfilmung von The Witcher dringen an die Öffentlichkeit. Nachdem bekannt wurde, dass Superman-Star Henry Cavill die Rolle von Geralt übernimmt, berichten internationale News-Outlets nun auch von Ciris potenzieller Darstellerin. Zwar steht noch keine konkrete Person für die Rolle fest, allerdings berufen sich zahlreiche Meldungen auf eine nicht öffentlich zugängliche Stellenausschreibung (via PCGamesN) des National Youth Theatre.

Als Profil suche man "eine 15 bis 16-jährige BAME, ein Mädchen, das eine 13- bis 14-jährige verkörpern kann. Darf nicht älter als 18 Jahre sein." BAME steht als englische Bezeichnung für "schwarz, asiatisch und/oder einer Minderheit angehörig".

In der angeblichen Ausschreibung heißt es weiter:

Sollte diese Ausschreibung tatsächlich korrekt sein, dann bestätigt sich hier erneut, dass die Witcher-Serie in puncto Handlungsrahmen nah an der Romanvorlage bleibt. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald sich weitere Infos ergeben.

Man sollte allerdings stets im Blick behalten, dass es seitens Netflix keine offizielle Bestätigung für die Casting-Ausschreibung gibt. Bis dahin haben wir's hier mit einem Gerücht zu tun. Showrunnerin Lauren Hissrich schrieb auf Twitter, dass sie keine Kommentare zum Casting abgeben wird, bis die Schauspielerin offiziell angekündigt wurde - wie sie es auch schon bei Geralt gehandhabt hatte:

So do I. I’ve always been transparent about my writing process. I will continue to be. That said, I didn’t comment on Geralt’s casting until he was announced. The same will be true for Yen, Ciri, et al. Speculation happens. Everyone will have to wait and see, if they care to.