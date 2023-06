The Witcher Staffel 3 startet heute: Alles Wichtige zum Netflix-Release

Alles Wichtige zur dritten Staffel von The Witcher 3 findet ihr im Artikel.

Ganze eineinhalb Jahre mussten wir uns gedulden, bis das offene Ende aus Staffel 2 fortgeführt wird. Ab heute könnt ihr euch die dritte Staffel von Netflix' The Witcher anschauen – ein aktives Abo vorausgesetzt. Falls ihr plant die ganze Season am Stück zu schauen, haben wir jedoch eine schlechte Nachricht für euch. Gleich Stranger Things wurden die Folgen aufgeteilt. Wie genau und was ihr vorab wissen solltet, dazu jetzt mehr.

Wann startet Staffel 3 von The Witcher?

Datum: Donnerstag, der 29. Juni 2023

Donnerstag, der 29. Juni 2023 Uhrzeit: 9 Uhr deutscher Zeit (bereits live)

9 Uhr deutscher Zeit (bereits live) Anbieter: Netflix

The Witcher Staffel 3 erscheint in zwei Teilen

Während Netflix die ersten beiden Staffeln am Stück veröffentlicht hat, könnt ihr euch ab dem 29. Juni lediglich die ersten fünf Episoden anschauen.

Wann erscheint Part 2? Die restlichen drei Episoden der insgesamt 8 Folgen starken dritten Staffel erscheinen ganze vier Wochen später, genauer am 27. Juli 2023.

Den jüngsten Trailer zur dritten Staffel könnt ihr euch hier anschauen:

2:43 Hier könnt ihr euch den neuen Trailer zu Staffel 3 anschauen.

So geht es in Staffel 3 weiter (Spoiler!)

Zwar liegt das Ende von Season 2 schon ganze eineinhalb Jahre zurück, den Cliffhanger haben sicher viele von euch noch in Erinnerung. Falls nicht:

In den letzten Episoden kommt für Fans der Bücher und Videospiele wenig überraschend zum Vorschein, dass es sich bei Herrscher Emhyr (Duny) um Ciris Vater handelt. Ciri selbst flieht derweil zusammen mit Geralt und Yennefer vor der Wilden Jagd, der sich Dämonin Voleth Meir zuvor angeschlossen hatte.

Wie es in den ersten Folgen von Staffel 3 weitergeht, könnt ihr bei den Kollegen der GameStar nachlesen:

Nach Staffel 3 kommt ein neuer Hexer

Wie bereits im vergangenen Jahr bekannt wurde, ist Staffel 3 zugleich die letzte mit Henry Cavill in der Rolle des Hexers. In einer bereits bestätigten vierten Staffel wird der australische Schauspieler Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem) seinen Part übernehmen.

Neuerung bei Netflix - Entfällt das Basis-Abo?

Aktuell setzt Netflix in Deutschland auf ein Basis-, zwei Standard- und ein Premium-Abo. In Kanada wurde die Basis-Variante jetzt allerdings entfernt und es ist recht wahrscheinlich, dass auch in Deutschland künftig nur noch drei Abo-Varianten angeboten werden.

Mit dem Basis-Abo könnt ihr aktuell für 7,99 Euro im Monat auf einem Gerät in HD-Qualität (720p) streamen. Fällt das Abo weg, bleibt das Standard-Abo mit Werbung (4,99 Euro) oder mit dem Standard-Abo (12,99 Euro) und dem Premium-Abo (17,99 Euro) zwei deutlich teurere Optionen.

Schaut ihr euch die dritte Staffel von The Witcher an und falls ja, wartet ihr, bis alle Episoden erschienen sind?