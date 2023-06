Netflix verändert wieder was am Abo: Wer alleine schaut, wird bald wohl richtig bestraft

Netflix überarbeitet seine Abo-Versionen und geht gegen Account-Sharing vor.

Netflix erprobt aktuell allerlei Änderungen. Der Streaming-Service entfernt in Kanada jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, eine bestimmte Abo-Version zu nutzen: Das Basis-Angebot entfällt einfach komplett. Das könnte uns auch hier in Deutschland blühen. Erste Anzeichen dafür gibt es jetzt sogar schon und dann würde es vor allem diejenigen treffen, die wirklich nur allein Netflix schauen und sich bisher auf ein Basis-Abo verlassen haben.

Netflix entfernt Basis-Abo: Kommt die Änderung auch zu uns?

Darum geht's: Netflix testet verschiedene Neuerungen oft in einigen Ländern und probiert Dinge zum Beispiel in Kanada aus, die dann später auch anderswo oder sogar weltweit umgesetzt werden. Darum macht es natürlich ganz besonders hellhörig, dass dort jetzt eine ganze Abo-Abstufung wegzufallen scheint (via: CTVNews).

Das macht diese Abstufung: Das Basis-Abo kostet in Kanada 9,99 kanadische Dollar beziehungsweise 7,99 Euro und erlaubt den Abonnent*innen, auf einem einzigen Gerät gleichzeitig zu streamen. Wer sein Abo also wirklich allein nutzt (so, wie es vorgesehen ist), mit einer 720p-Auflösung zufrieden ist und sowieso nur auf einem Gerät schaut, braucht keine andere Abostufe.

2 gleichzeitige Geräte zum Streaming sind nur im Standard-Abo (egal ob mit oder ohne Werbung) verfügbar und vier Geräte gleichzeitig gehen nur, wenn ihr die Premium-Variante mit 4K, HDR und allem Drum und Dran abonniert. Ein zusätzliches Mitglied kann nur bei Premium und Standard hinzugefügt werden, kostet aber extra.

Kein Basis-Abo mehr? In Kanada wurde die Basis-Variante aber jetzt entfernt. Das heißt, dass alle, die bisher diese Stufe genutzt haben, jetzt entweder auf Werbung umsteigen müssen (was ein echtes Downgrade ist) oder aber deutlich tiefer in die Tasche greifen sollen, um Features mit nutzen zu können, die sie eigentlich gar nicht brauchen.

Kommt wohl auch bei uns: Aktuell stehen in Deutschland beim Abschluss eines neuen Netflix-Abos noch alle vier Varianten zur Verfügung. Allerdings wurde das Basis-Abo schon hinter einem Extra-Button versteckt. Es wird in der normalen Ansicht nicht mehr aufgeführt, um es zu sehen, müssen wir auf "Alle Abos anzeigen" klicken.

Hier seht ihr erst einmal nur noch drei, das Basis-Abo wurde schon versteckt.

Das scheint mehr oder weniger eindeutig darauf hinzuweisen, dass Netflix kein Interesse daran hat, dieses Abo unters Volk zu bringen. Wenn es jetzt sogar schon so versteckt wird (was vor einigen Wochen noch nicht der Fall war), stehen die Chancen nicht schlecht, dass es bald ganz aus dem Programm fliegt.

Mehr bezahlen, Werbung schauen - oder kündigen

Sinn des Ganzen dürfte einfach eine indirekte Preiserhöhung sein. Dann bleibt allen Abonnent*innen dieser Basis-Abstufung nur noch die Wahl zwischen mehr Geld ausgeben, Werbung über sich ergehen lassen oder das Abo zu kündigen.

Wer sein Abo bisher tatsächlich allein und nur auf einem Gerät genutzt hat, dürfte sich die Entscheidung gut überlegen.

Habt ihr Netflix? Welche Abo-Variante nutzt ihr und was macht ihr, wenn diese Änderung kommt?