Die Originalfassung zum Kult-RPG The World Ends With You, die ursprünglich für Nintendo DS erschienen ist, erfreute sich auch außerhalb Japans großer Beliebtheit. Kein Wunder, dass Square Enix den Titel als Final Remix für Nintendo Switch neu auflegte. Neben der altbekannten Touch-Steuerung wurde die Joy-Con-Variante als Alternative implementiert.

Wie Square Enix nun erfreulicherweise ankündigte, wird unsere Switch mit einem neuen Teil der Reihe versorgt. Das Sequel hört auf den Titel NEO: The World Ends With You und soll im Sommer 2021 für PlayStation 4 und Switch erscheinen.

Actiongeladene Kämpfe in Shibuya

Worum geht es in NEO: The World Ends With You? Im nunmehr zweiten Titel taucht ihr in die Straßen von Shibuya ein und nehmt am "Spiel der Reaper" teil, einem Kampf auf Leben und Tod. Um das Geheimnis hinter diesem schrecklichen Spiel zu lüften, müsst ihr mit Protagonist Rindo das Herz von Tokyo erkunden.

Was macht das Spiel so besonders? Das markanteste Feature von The World Ends With You ist die aus Comics inspirierte Optik, die sofort ins Auge fällt. So macht es Spaß, als Rindo die Sehenswürdigkeiten, die Soundkulisse und die Kultur von Shibuya aufzusaugen. Doch nicht nur Sight Seeing ist angesagt, vielmehr müsst ihr euch mit Verbündeten zusammenschließen und Gegner in actiongeladenen Kämpfen besiegen.

Einzigartiger Comic-Look machte JRPG zum Hit

Wer einen Blick auf den Titel riskieren möchte, der kann sich den von Square Enix mitgelieferten Trailer ansehen. In diesem könnt ihr euch einen ersten Eindruck von Shibuya im Comiclook verschaffen.

Schon der erste Teil konnte uns mit seinem Look in den Bann ziehen. Unsere Wertung der mobilen Version könnt ihr hier nachlesen:

1 0 Mehr zum Thema The World Ends with You: Solo Remix im Test - iOS-Umsetzung eines Kult-Rollenspiels

Freut ihr euch auf das Sequel zu The World Ends With You?