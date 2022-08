Toller Sound für unterwegs: Anker Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon im Angebot

Bei Amazon könnt ihr jetzt den Bluetooth-Lautsprecher Anker Soundcore Motion+ günstig im Angebot bekommen, nämlich für 74,99€ statt 104,99€ (günstigster Preis der letzten 30 Tage bei Amazon). Laut Vergleichsplattformen ist Amazon damit gerade mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter für den Lautsprecher, der selbst zum Normalpreis schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Die Version in Schwarz war überhaupt noch nie günstiger, nur die rote Variante gab es schon mal für ein paar Euro weniger.

Das Angebot läuft laut Produktseite nur noch für zwei Tage, natürlich könnte der Lautsprecher aber auch schon früher ausverkauft sein.

Was bietet der Soundcore Motion+?

Guter Klang durch Bass-Boost: Der Soundcore Motion+ schneidet für einen Bluetooth-Lautsprecher dieser Preisklasse in Tests sehr gut ab. Er verfügt über zwei 25-mm-Hochtöner, zwei 50-mm-Mitteltöner und zwei Radiatoren, die für den Bass sorgen. Vor allem mit aktiviertem Bass-Boost liefert er einen vollen Klang, der sich auch mit deutlich teureren Lautsprechern messen kann.

Gute Verarbeitung & hohes Gewicht: Daneben bietet der Soundcore Motion Plus eine erstaunlich stabile und hochwertige Verarbeitung. Die gummierte Oberfläche fühlt sich nicht nur gut an, sondern sorgt auch für Wasserschutz. Der Preis für die hohe Qualität ist das Gewicht: Der Soundcore Motion+ ist ungefähr ein Kilogramm schwer.

Bluetooth, Kabel & Kopplung: Der Akku des Soundcore Motion+ verfügt über eine ansehnliche Laufzeit von bis zu 12 Stunden. Alternativ zum kabellosen Betrieb per Bluetooth könnt ihr ihn auch kabelgebunden per 3,5-mm-Stecker verwenden, was vor allem dann zu empfehlen ist, wenn ihr ihn beim Gaming einsetzt, da die Latenz so deutlich verringert wird. Übrigens kann es sich lohnen, den Soundcore Motion+ gleich zweimal zu kaufen, da man die beiden Lautsprecher dann per Bluetooth koppeln und als Stereoboxen verwenden kann.