Tolles Bundle für PS5: Jetzt DualSense + Horizon Forbidden West günstig im Angebot holen

Update von 09:05 Uhr: Obwohl das Angebot mit Horizon Forbidden West noch bis Dienstag hätte verfügbar sein sollen, war es leider sehr schnell ausverkauft. Möglicherweise kehrt es im Laufe der nächsten Tage noch einmal zurück, falls Otto für Nachschub sorgt. Noch verfügbar ist übrigens ein anderes Bundle mit dem schwarzen Sony Dualsense und der Uncharted: Legacy of Thieves Collection, das mit 100,75€ nicht viel teurer ist. Da die Legacy of Thieves Collection günstiger ist als Horizon Forbidden West (bei Otto derzeit 44,99€), ist das Angebot zwar nicht ganz so attraktiv, trotzdem ist der Deal nicht schlecht.

Ursprüngliche Meldung:

Bei Otto könnt ihr jetzt ein Bundle mit dem Sony DualSense PS5-Controller in der schwarzen Version und Horizon Forbidden West zu einem günstigen Preis bekommen. Für beides zusammen zahlt ihr nur noch 99€. Angesichts dessen, dass der DualSense einzeln bei Otto 69,99€ und Horizon Forbidden West 74,74€ kostet, bedeutet das einen stattlichen Rabatt von 45,73€. Auch wenn man bedenkt, dass es das Open-World-Spiel in der PS5-Version bei anderen Händlern deutlich günstiger gibt (zum Beispiel für 54,99€ bei MediaMarkt), handelt es sich noch immer um einen guten Deal.

Das Bundle ist Teil der Angebote der Woche, die noch bis Dienstag gültig sind, sofern sie nicht schon vorher ausverkauft sind. Unter diesen finden sich auch noch viele andere Deals wie 4K-Fernseher, MicroSD-Speicherkarten, Tablets, Smartwatches und natürlich auch eine Menge Produkte, die nichts mit Technik zu tun haben. Die Übersicht findet ihr hier:

Wie gut ist Horizon: Forbidden West?

Der im Frühjahr erschienene, PlayStation-exklusive Open-World-Hit Horizon: Forbidden West konnte uns im GamePro-Test fast vollständig überzeugen. Nur bei der Story hat er uns nicht so gut gefallen wie der Vorgänger. Die neue Weltuntergangsgeschichte ist nicht mehr ganz so spannend wie die Geheimnisse einer längst untergegangenen Version, die wir in Horizon: Zero Dawn erforschen durften.

Ansonsten ist Horizon: Forbidden West im Grunde eine größere und bessere Version des Vorgängers. Nicht nur ist die Grafik nochmal deutlich hübscher und detaillierter, insbesondere natürlich in der PS5-Version. Auch die Spielwelt ist sowohl größer als auch abwechslungsreicher geraten, mit Landschaften, die von verschneiten Bergen bis hin zu dichtem Dschungel reichen. Zudem sind die Kämpfe noch spannender geworden, was nicht zuletzt an der größeren Gegnervielfalt mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Schwachpunkten liegt.