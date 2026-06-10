Tomb Raider 1 kehrt nach 30 Jahren zurück: Standard & Collector's Edition jetzt mit Bonus sichern!

Das Remake von Tomb Raider 1 soll die alte Lara Croft mit der neuen vereinen.

Am 12. Februar 2027 kehrt das erste Tomb Raider nach über 30 Jahren mit dem Remake Tomb Raider: Legacy of Atlantis zurück. Schon jetzt wurde die aufwendige Collector's Edition vorgestellt, sie ist sogar bereits bei ersten Händlern für PS5, Xbox Series und PC vorbestellbar. Ihr findet sie etwa hier bei MediaMarkt, wo ihr auch eine Preisgarantie bekommt. Sollte sie vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger:

Bei Amazon ist die Collector’s Edition ironischerweise noch nicht aufgetaucht, obwohl Amazon als Publisher des neuen Tomb-Raider-Remakes fungiert. Immerhin könnt ihr dort bereits die anderen Versionen bestellen, darunter die Deluxe Edition, die Day One Edition und eine exklusive Amazon Edition mit doppelseitigem Poster. Alle Versionen enthalten den Vorbesteller-Bonus, die Deluxe Edition bietet auch einen Story-DLC und 48 Stunden früheren Zugang:

Hier seht ihr die Inhalte der Deluxe Edition. Bei der PC-Version ist das Spiel nur als Download-Code dabei, auf PS5 und Xbox wird es vermutlich auch auf Disc enthalten sein. Oben links seht ihr das Survivor-Outfit, das allen Versionen als Vorbesteller-Bonus beiliegt.

Alle genannten Versionen sind physisch für PS5, Xbox Series X und PC verfügbar. Nur für die geplante Switch 2-Version wurden die Vorbestellungen noch nicht gestartet. Die Übersicht über alle bei Amazon bislang verfügbaren Versionen von Tomb Raider: Legacy of Atlantis findet ihr hier:

Tomb Raider: Legacy of Atlantis – Das bietet die Collector's Edition

Die Tomb Raider Legacy of Atlantis Collector's Edition hat eine Menge Inhalt zu bieten.

Das große Highlight der Tomb Raider: Legacy of Atlantis Collector's Edition ist fraglos die schicke Statue, die Lara im Kampf mit einem geradezu grotesk riesigen T-Rex-Kopf zeigt. Die Collector's Edition hat allerdings noch viel mehr Vorteile zu bieten, sowohl digitale als auch physische. Vorbesteller bekommen zudem neben dem Pre-Order-Bonus, der in allen Versionen enthalten ist, auch noch 48 Stunden Vorab-Zugang zum Spiel, die ihr sonst nur mit der Deluxe Edition bekommt. Hier die Inhalte im Überblick:

Deluxe Edition des Spiels mit Story-DLC und Outfit „Parisian Fugitive“

Statue „Lara Croft gegen T-Rex“

Steelbook

Sammelbox

Mini-Bilderbuch

Schlüsselanhänger „Triumvirat-Talisman“

Anstecknadel mit Croft-Siegel

Survivor-Outfit (Vorbesteller-Bonus)

48 Stunden Vorab-Zugang zum Spiel (Vorbesteller-Bonus)

Was ist Tomb Raider: Legacy of Atlantis überhaupt?

1:57 Tomb Raider: Legacy of Atlantis im neuen Trailer von der State of Play

Autoplay

Bei Tomb Raider: Legacy of Atlantis handelt es sich um eine Neuinterpretation des allerersten Tomb Raider von 1996, die einiges am Original verändert und die alte Tomb-Raider-Reihe mit der Reboot-Trilogie und dem später erscheinenden Tomb Raider Catalyst verbinden soll. Auch spielerisch dürfte vieles modernisiert werden, vor allem aber können wir uns auf Top-Grafik auf hohem AAA-Niveau freuen. Der obige Trailer vermittelt euch bereits einen guten Eindruck.