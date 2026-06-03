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Tomb Raider: Legacy of Atlantis im neuen Trailer von der State of Play

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis im neuen Trailer von der State of Play

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Dennis Müller
03.06.2026 | 00:25 Uhr

Das Remake zu Tomb Raider hat auf der State of Play einen neuen Trailer spendiert bekommen und erscheint jetzt am 12. Februar 2027 für PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 und PC. 

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Genre: Action

Release: 12.02.2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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