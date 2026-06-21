Ihr könnt euch die Wartezeit auf Solo Leveling Season 3 mit diesen neuen Anime im Juli verkürzen – sie haben vieles gemeinsam

Nein, das ist nicht Sung Jin-Woo aus Solo Leveling – sondern Jooheon Suh aus Tomb Raider King, der im Juli in die großen Fußstapfen treten will. (© SANG, STUDIO EEK)

Auf Solo Leveling Staffel 3 dürftet ihr noch eine ganze Weile warten – die zweite Staffel ist abgeschlossen, ein Termin für die Fortsetzung liegt noch mindestens ein Jahr entfernt.

Wer in der Zwischenzeit Nachschub im selben Fahrwasser sucht, bekommt im Sommer eine Alternative: "Tomb Raider King" startet am 8. Juli 2026. Dabei handelt es sich um die erste Anime-Adaption des gleichnamigen Webtoons von Autor SANG, die einige Parallelen aufweist.

0:43 Erster Teaser-Trailer zur Anime-Adaption des südkoreanischen Webtoons Tomb Raider King

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"Tomb Raider King": Der nächste Webtoon-Erfolg?

Grundsätzlich spielt Tomb Raider King in einer Welt, in der überall mysteriöse Gräber aufgetaucht sind, in denen mächtige Relikte schlummern. Daraus hat sich ein ganzer Berufszweig entwickelt: Menschen verdienen ihr Geld damit, in diese Gräber hinabzusteigen.

Im Zentrum steht der Relikt-Jäger Jooheon Suh, der verraten und zum Sterben zurückgelassen wird - und sich plötzlich 15 Jahre in der Vergangenheit wiederfindet, noch bevor die ersten Gräber erschienen. Mit seinem Wissen über die Zukunft arbeitet er sich nach oben, um zum titelgebenden Tomb Raider King zu werden.

Den Solo-Leveling-Vergleich liefert damit vor allem das Set-up: Der zunächst unterlegene Held, der sich in einer Welt voller Dungeons wiederfindet und langsam, aber sicher an die Spitze seiner Zunft aufsteigt.

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Regie und Drehbuch von Tomb Raider King übernimmt Seung Wook Woo; die Charakterdesigns und einen der beiden Posten als Chief Animation Director verantwortet Hyun-Jung Lee, die hierbei von Hyung Jun Heo unterstützt wird.

Im japanischen Sprecher-Cast hört ihr der Crunchyroll-Ankündigung zufolge unter anderem Yoshimasa Hosoya (unter anderem bekannt durch Rainer Braun aus Attack on Titan), Saori Hayami (Shinobu Kochu aus Demon Slayer / Yor Forger aus Spy x Family) und Junichi Suwabe (Ryomen Sukuna aus Jujutsu Kaisen).

Für Opening und Ending zeichnet sich indes die Band QWER verantwortlich – die Titel lauten "Showdown" (Opening) und "To Be Continued" (Ending).

Schaut ihr in Tomb Raider King rein, um die Wartezeit auf Solo Leveling zu überbrücken