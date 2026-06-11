Solo Leveling Season 3 hat womöglich endlich einen Release-Zeitraum – aber Fans müssen noch eine Weile warten

Jin-Woo könnte schon bald wieder die Bühne betreten. (© Chugong / D&H Media, A-1 Pictures)

Solo Leveling sitzen seit dem Abschluss der zweiten Staffel des beliebten Animes auf heißen Kohlen, denn bis jetzt gab es keine offizielle Ankündigung einer dritten Season. Vereinzelte Hinweise auf eine Fortsetzung wurden zwar gestreut, eine offizielle Bestätigung blieb jedoch aus.

Jetzt können Fans aufatmen: Die dritte Season von Solo Leveling ist nun endlich vom offiziellen Rechteinhaber der Serie bestätigt worden – wenn auch nur in einem Bericht.

Solo Levelings Season 3 ist bestätigt

Im neuesten Bericht von D&C Media (via öffentlich zugänglichem PDF), dem offiziellen IP-Rechteinhaber des Solo Leveling-Animes und auch teilverantwortlich für die Produktion der Serie, wird unter anderem Solo Leveling erwähnt.

Dabei wird auch der geschätzte Release-Zeitraum der dritten Season für den erfolgreichen Anime aufgelistet – womit die Produktion von Season 3 bestätigt ist und es keine Zweifel mehr daran geben sollte.

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Solo Leveling Season 3 lässt noch auf sich warten und Fans müssen sich etwas gedulden

Für den Release-Zeitraum von Solo Leveling Season 3 gibt D&C Media 2027 bis 2028 an. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass es sich in dem Bericht um die Erwartungshaltung des Rechteinhabers D&C Media handelt und der geannte Zeitraum nicht der bereits festgelegte bzw. finale Release-Zeitraum des Animes ist.

Sollte sich das verantwortliche Anime-Studio A-1 Pictures jedoch an der Erwartungshaltung von D&C Media orientieren, können sich Fans in ein bis zwei Jahren auf eine Fortsetzung von Solo Leveling freuen.

Ein möglicher Kinofilm könnte die Wartezeit überbrücken

Fans müssen allerdings vielleicht gar nicht so lange auf neuen Solo Leveling-Content warten, denn bereits letztes Jahr gab es Hinweise darauf, dass an einem Kinofilm von Solo Leveling gearbeitet wird.

Mehr über den geplanten Kinofilm und den Hinweisen auf einen kommenden Kinofilm von Solo Leveling findet ihr hier:

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In dem öffentlich zugänglichen Finanzbericht des südkoreanischen Unternehmens Kiwoom Securities, das auch für die Finanzverteilung von beispielsweise D&C Media und somit Solo Levelings Anime verantwortlich ist, enthüllte das Unternehmen Pläne für einen Kinofilm der beliebten Action-Serie.

Über eine dritte Season des Animes wurde in dem damaligen Bericht nicht gesprochen. Grund dafür soll laut Aussage des Finanzunternehmens der massive Erfolg des Demon Slayer-Kinofilms: Infinity Castle sein.

Wie würde euch ein neuer Kinofilm zu Solo Leveling gefallen und welche Anime-Serien schaut ihr, während ihr auf die nächste Season des Animes wartet?