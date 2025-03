Tomodachi Life kommt zurück: Neuer Teil von Nintendos abgefahrenster Animal Crossing-Alternative für Switch angekündigt

Nintendo hat ein neues Tomodachi Life angekündigt.

Über zehn Jahre nach dem Release vom Tomodachi Life für den 3DS, bekommen wir endlich einen Nachfolger! Während der März 2025-Ausgabe der Nintendo Direct wurde ein neuer Teil der abgefahrenen Lebenssimulation enthüllt. Bis zum Release müssen wir uns allerdings noch ein Weilchen gedulden.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden kommt 2026 für Nintendo Switch

Der neue Ableger heißt Tomodachi Life: Living The Dream (bzw. auf Deutsch: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden) und erscheint für die Nintendo Switch und aller Voraussicht nach auch für die Nintendo Switch 2. Den Release für den kommenden Switch-Nachfolger hat Nintendo zwar noch nicht offiziell bestätigt, allerdings deutet der Release-Zeitraum stark darauf hin.

Wann erscheint Tomodachi Life: Living The Dream? 2026. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht.

Alle Infos und Ankündigungen von der März 2025-Direct findet ihr in unserem Liveticker bzw. unserer Zusammenfassung:

Was ist Tomodachi Life?

Tomodachi Life ist eine Lebensimulation im Stile von Animal Crossing, wobei wir hier wesentlich mehr Freiheiten haben, wenn's um die Erstellung unserer Charaktere geht. Dabei bevölkern wir eine Insel mit unseren selbst erstellten Miis, deren Look, Persönlichkeit und sogar Stimme angepasst werden kann.

Chaos ist also vorprogrammiert, denn wenn wir wollen, können wir hier sogar Ebenbilder von unseren Freund*innen, Kolleg*innen oder Familienmitgliedern zusammen leben lassen und ihnen genüsslich dabei zuschauen.

Der erste Teil erschien hierzulande im Juni 2014 für den Nintendo 3DS. Hier haben Miis sogar ihren eigenen Kopf: Mit welchen anderen Miis sie quatschen oder welchen Tagesablauf sie durchleben, entscheiden sie im laufenden Spiel komplett selbstständig. Zudem müssen wir Miis mit Geschenken bei Laune halten, wofür sie uns wiederum mit Geld belohnen. Der Nachfolger hält an diesen grundlegenden Mechaniken fest.

Release, Preis, Launch-Spiele: Nintendo Switch 2 Direct findet am 02. April 2025 statt

Und falls ihr im Zuge der heutigen Direct Switch 2-Infos vermisst habt: Am 02. April findet übrigens noch eine dedizierte Nintendo Direct zur Switch 2 statt.

Mehr zum Thema Nintendo Direct zur Switch 2 im April 2025: Termin, deutsche Uhrzeit und alle weiteren Infos zum Event von Linda Sprenger

Im Zuge des Events wird der japanische Konsolenhersteller höchstwahrscheinlich nicht nur den Preis und das Release-Datum, sondern auch das Launch-Lineup der kommenden Konsole vorstellen. Dazu gehört unter anderem ein neues Mario Kart, das im Reveal-Trailer bereits gezeigt wurde.

Und an dieser Stelle ist mal wieder die GamePro-Community gefragt: Freut ihr euch über ein neues Tomodachi Life? Und was ist eure generelle Meinung zur Nintendo Direct? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion.