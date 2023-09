Toniebox & Tonie-Figuren im Angebot: Holt euch das Starterset jetzt günstig wie lange nicht mehr!

Jetzt könnt ihr bei Otto die Toniebox und auch ein paar der Tonie-Figuren günstig abstauben.

Bei Otto könnt ihr jetzt das Toniebox-Starterset in verschiedenen Farben zum Toppreis kaufen. Für den Lautsprecher, der zum Abspielen von Liedern und Hörspielern für Kinder dient, bezahlt ihr nur noch schlappe 61,59€ statt 99,95€. So günstig gab es die Toniebox laut Vergleichsplattformen schon seit Jahren nicht mehr. Hier geht’s zum Angebot:

Otto macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Angesichts des günstigen Preises solltet ihr damit rechnen, dass er recht schnell ausverkauft sein könnte. Sicherheitshalber solltet ihr euch also besser beeilen.

Was ist eine Toniebox?

Die Toniebox ist ein Lautsprecher, in den oben die sogenannten Tonie-Figuren eingefügt werden können. Bei diesen handelt es sich um Spielzeugfiguren, die zugleich Hörspiele oder Lieder abspielen können, wenn sie zusammen mit der Toniebox verwendet werden. Kinder bekommen hier also ein Spielzeug und eine dazu passende Geschichte zum Anhören in einem.

Tonie-Figuren im Angebot bei Otto

Falls ihr euch direkt zu eurer neuen Toniebox auch gleich ein paar Tonie-Figuren und Hörspiele holen wollt, könnt ihr bei Otto hierfür ebenfalls einige Sonderangebote finden. Hier ein paar Beispiele:

Wenn ihr nach Tonie-Figuren sucht, lohnt sich natürlich auch ein Blick auf Amazon, wo ihr eine riesengroße Auswahl und hin und wieder auch mal ein paar günstige Deals finden könnt. Weitere Tonie-Figuren bei Otto, darunter auch noch ein paar weitere Sonderangebote, findet ihr hier:

