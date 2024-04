Tonies im Angebot: Kostenlose Figur nur noch bis morgen abstauben & Toniebox günstig sichern

Stolze 481 Tonie-Figuren stehen im MediaMarkt-Sale zur Auswahl, aber nur noch bis Montagmorgen.

Bei MediaMarkt läuft nur noch bis 9 Uhr am 8. April, also bis Montagmorgen, ein 4-für-3-Sale mit Tonie-Figuren. Wenn ihr vier der beliebten Hörspiel-Figuren kauft, müsst ihr also nur drei bezahlen und bekommt die günstigste kostenlos dazu. Zur Auswahl stehen stolze 481 Tonies, sodass ihr garantiert genügend Figuren findet, die noch in eurer Sammlung fehlen. Dieser Link bringt euch zur kompletten Übersicht:

Im Idealfall könnt ihr also 25 Prozent Rabatt herausholen. Da Tonie-Figuren normalerweise sehr preisstabil sind und sich in der Auswahl auch die beliebtesten Tonies finden, beispielsweise aus Paw Patrol oder aus Disneys Die Eiskönig, ist das ein ziemlich günstiger Deal und eine gute Gelegenheit, sich für einige Zeit mit neuen Figuren einzudecken (man muss sie den Kindern ja nicht alle auf einmal geben).

Toniebox-Starterset im Angebot

Falls ihr erst noch eine Toniebox braucht, um euch in die Welt der Hörspielzeuge zu stürzen, könnt ihr diese übrigens ebenfalls gerade günstiger bekommen. Das Toniebox-Starterset ist bei Expert allerdings günstiger als bei MediaMarkt:

Für diesen Deal gibt es übrigens bislang kein Ablaufdatum, der Preis könnte also noch längere Zeit so niedrig bleiben.

Was sind Tonie-Figuren und Tonieboxen überhaupt?

Die Tonie-Figuren werden oben auf die Toniebox gestellt, um Hörspiele und Lieder abzuspielen.

Tonie-Figuren sind eine Mischung aus Spielzeug und Hörspiel. Die Figuren werden oben auf die Toniebox gestellt, bei der es sich um eine kompakte Lautsprecherbox handelt. Auf diese Weise können Hörspiele oder auch Lieder für Kinder abgespielt werden, die natürlich in der Regel zu der betreffenden Figur passen. Es gibt Figuren zu vielen großen Franchises, von Paw Patrol über Disney bis hin zu Asterix.

Der Vorteil von Tonies ist also, dass die Kinder direkt Geschichten mit ihren Spielzeugfiguren verbinden und so ihre Fantasie angeregt wird. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Pluspunkt ist zudem, dass sowohl die Figuren als auch die Toniebox sehr stabil sind, sodass man Kinder damit allein lassen kann, ohne Schäden am Gerät befürchten zu müssen - anders als wenn man beispielsweise das Handy oder Tablet für Hörspiele benutzt.

