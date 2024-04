Top 5 Gründe, warum sich das neue Magic: the Gathering Set lohnt – und wo ihr es am günstigsten bekommt

Tut euch selbst einen Gefallen und holt euch Outlaws of Thunder Junction – das Set ist ne Wucht!

Ich hab mich seit dem Abschluss der Spoiler Season wahnsinnig auf das neue Magic Set gefreut – obwohl ich das Setting nicht mag! Jetzt ist es endlich hier und ich sehe mich in meiner Vorfreude bestätigt, denn mit diesem Set macht Wizards of the Coast verdammt viel richtig.

Patrick Edwards Patrick, besser bekannt als Pät, spielt seit über 20 Jahren Magic und hat seit 2012 keinen einzigen Release verpasst. Sowohl in Magic-Runden im Büro als auch in seinem Freundeskreis muss er die meisten Regelfragen klären und baut mit geringen Budgets ekelhaft gute Decks.

Top 5 Gründe, warum Outlaws of Thunder Junction ein starkes Set ist

1. Das Draft-Format ist eines der besten der letzten zehn Jahre

Meine ersten Drafts mit Play-Boostern haben mir gezeigt: Die Umstellung auf Play Booster ist mehr als nur gelungen!

Draft – mein Lieblings-Format: Es gibt viele Arten, um Magic zu spielen, die meisten bevorzugen mittlerweile Commander. Ich persönlich bin ein Fan vom Draften, der Deckbau mit maximal beschränkten Ressourcen ist eine spaßige Herausforderung. Dementsprechend skeptisch war ich, als die Änderung in der Kartenzusammensetzung der Boosterpacks angekündigt wurde.

Erwartungen übertroffen: Und was soll ich sagen, nach dem etwas lahmen Murder at Karlov Manor ist Outlaws of Thunder Junction ein richtiges Fest, das mit den besten Drafts überhaupt mithalten kann. Partien gehen hin und her, das Format ist weder extrem schnell noch langsam, die Bonus-Sheets bringen einiges an Würze mit und es gibt nur sehr wenige Karten, die ganz alleine das Match entscheiden.

2. Besser als Commander Masters für das beliebteste Format

Nicht nur die Decks sind klasse, auch die neuen sowie alten Karten des Sets machen Commander-Fans glücklich.

Man merkt, dass Wizards of the Coast beim Design der neuen Sets Commander-Spielern besonders viel Liebe schenkt. Zum einen sind die vier vorgefertigten Commander Decks echt gut – mein Deck der Wahl, Grand Larceny, hat sogar eine gute Manabase!

Mit klugen Reprints wie Terror of the Peaks und neuen instant-Allstars wie dem Simulacrum Synthesizer gibt es dutzende Karten, die einfach ganz dringend in eure Decks gehören.

3. Die Bonus-Sheets bringen Abwechslung, Aufregung und starke Reprints

Breaking News: Anders als in Wilds of Eldraine gibt es dieses Mal sogar gleich zwei Bonus-Sheets! Die Breaking News Karten sind ein komplett neuer Artstyle, der Karten wie Wildwest Wanted Poster aussehen lässt. Darin findet ihr ausschließlich Reprints mit Highlights wie Thoughtseize, Mana Drain oder auch Mindbreak Trap, die hier zum zweiten Mal überhaupt gedruckt wird!

The Big Score: Das zweite Sheet hätte ursprünglich ein eigenes Mini-Set werden sollen. Darin enthalten sind brandneue Karten, wie der knuffige Loot, the Key to everything. Diese Karten sind äußerst selten, dementsprechend freut man sich umso mehr, wenn eins der Booster eine enthält. In Collector Boostern können sie als "Raised Foil" vorkommen und sind dann auch mal über 100€ das Stück wert.

4. Es warten einige wertvolle Karten auf euch

Allein für diese drei Karten hat sich das Display gelohnt: Sie sind mindestens 12,50€ (Slickshot Show-Off), 23€ (Sword of Wealth and Power und 14€ (Jace Reawakened) wert.

Das letzte Standard-legale Set hat in diesem Punkt geschwächelt und ist mittlerweile für einen Bruchteil des Release-Preises erhältlich (84,99 Euro bei Games Island). Was das angeht, braucht ihr euch bei Outlaws of Thunder Junction keine Sorgen machen! Sowohl in den zuvor erwähnten Bonus-Sheets als auch im Set selbst warten Hochkaräter wie der neue Jace-Planeswalker auf euch.

5. Die neuen Mechaniken sind richtig gelungen!

Wie üblich führt Wizards mit dem neuen Set auch passende Mechaniken ein, die mal mehr, mal weniger innovativ sind. Dieses Mal haben sich die kreativen Köpfe hinter dem besten Kartenspiel wieder was richtig Cooles einfallen lassen!

Plot: Diese Mechanik ist denkbar simpel – bezahlt ihr die Plot Kosten, schickt ihr die Karte ins Exil und könnt sie später umsonst casten! Da geht allen Combo-Spielern das Herz auf. Eine der wertvollsten Karten des Sets, Slickshot Show-Off, ermöglicht dank Plot Combo-Siege in mehreren Formaten.

Endlich wieder gute, neue Mechaniken in Magic: The Gathering.

Commiting a Crime: Wir Control-Spieler werden zu Verbrechern gemacht! Ab sofort begeht ihr jedes Mal, wenn ihr einen Gegner, eines seiner Permanents oder etwas in seinem Friedhof anvisiert, ein Verbrechen. In Outlaws of Thunder Junction wird das von Karten wie Gisa, the Hellraiser belohnt.

Mounts & Saddle: Wie es sich für einen Western gehört, müssen natürlich auch Reittiere dabei sein! Der neue Subtyp "Mount" funktioniert ähnlich wie "Crew" bei Vehikeln, nur, dass das Mount dauerhaft eine Kreatur ist. Vielmehr bekommt ihr beim aufgesattelten Angriff einen Vorteil, wie z. B. bei Bounding Felidar eine +1/+1 Marke auf all eure Kreaturen und einen Lebenspunkt pro Kreatur.

Spree: Spree Karten sind wie eine Mischung aus Kicker und Modalen Karten. Zusätzlich zu den meist sehr günstigen Grundkosten müsst ihr zwischen einem und bis zu drei Modi wählen. Je nachdem wie viel Mana ihr habt, kann daraus auch mal ein Boardwipe werden, der sogar unzerstörbare Kreaturen eurer Gegner zerstört, während eure geschützt bleiben (Final Showdown).