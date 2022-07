Top-Angebot für PS5: DualSense jetzt mit SSD Samsung 980 Pro sichern

Bei Otto könnt ihr euch jetzt den Sony DualShock PS5-Controller günstig im Bundle mit der PS5-kompatiblen SSD Samsung 980 Pro mit 1 TB Speicher holen. Für beides zusammen bezahlt ihr nur noch 149,99€ (UVP: 269,89). So viel hat die NVMe-SSD vor nicht allzu langer Zeit noch ganz allein gekostet. Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Hier findet ihr ihn:

Laut dem Vergleichsportal Idealo könnt ihr die Samsung 980 Pro gerade nirgendwo für weniger als 119€ und den Sony DualSense in der weißen Version nirgendwo für weniger als 59,99€ bekommen. Beim Einzelkauf zahlt ihr also selbst bei den günstigsten Händlern mindestens 178,99€ und somit 29€ mehr als beim Angebot von Otto, Versandkosten nicht mitgerechnet.

Was taugt die Samsung 980 Pro?

Die Samsung 980 Pro ist eine NVMe-SSD mit dem richtigen Formfaktor, um in die PlayStation 5 zu passen. Außerdem ist sie auch schnell genug für Sonys Konsole: Sie bietet eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s, die PS5 benötigt lediglich 5.500 MB/s. Die Schreibgeschwindigkeit der Samsung 980 Pro ist mit bis zu 5.000 MB/s ebenfalls sehr schnell, das ist für den Einsatz in der PS5 aber zweitrangig.

Die angebotene Version der Samsung 980 Pro verfügt allerdings über keinen Kühlkörper. Wenngleich sie theoretisch auch so funktioniert, würden wir euch empfehlen, vor dem Einbau in der PS5 separat einen Heatsink dazuzukaufen und anzubringen, da ihr ansonsten die Überhitzung der SSD und Abstürze riskiert. Ihr müsst aber darauf achten, dass ihr einen Kühlkörper kauft, der auch in die PS5 passt. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

