Top-Angebote für PS5 & PS4: Schnappt euch jetzt diese 10 Spiele günstig bei Amazon

Bei Amazon kann man gerade einige günstige Schnäppchen für PS4 und PS5 finden, wenn man danach sucht.

Der Prime Day 2023 liegt zwar bereits hinter uns, trotzdem kann man bei Amazon noch immer Spiele zu günstigen Preisen finden, wenn man sich ein wenig durchs Sortiment wühlt. Genau das haben wir getan und euch in diesem Artikel eine Liste mit zehn der spannendsten Angebote für PS4 und PS5 zusammengestellt. Falls ihr jedoch lieber eigenhändig die Spiele-Deals bei Amazon durchstöbern wollt, könnt ihr das hier tun:

Zu unseren Highlights gehören neben dem Megahit Elden Ring such die großen Open-World-Titel aus dem Hause Ubisoft. 24,99€ für das Bundle mit Assassin’s Creed Valhalla und der umfangreichen Erweiterung Die Zeichen Ragnaröks oder 19,99€ für Far Cry 6 in der Ultimate Edition inklusive Season Pass sind ziemlich gute Preise. Auch die erst vor ein paar Monaten erschienene Konsolenversion von Anno 1800 ist ihre 24,99€ zweifellos wert.

Hier unsere Auswahlliste:

Die Angebote sind nicht Teil irgendeiner Aktion und haben dementsprechend auch kein Ablaufdatum. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern, weshalb ihr eure Kaufentscheidung besser schnell treffen solltet. Allerdings könnt ihr ein paar der Deals wie zum Beispiel die günstigen Ubisoft-Angebote auch bei MediaMarkt finden, wo sie noch bis zum 6. August laufen, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind:

