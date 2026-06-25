Top-Deal für Switch gestartet: Dieses Mario-Spiel gibt's ab jetzt im Amazon Prime Day Sale!

Das Mario-Abenteuer startet noch recht idyllisch bei Prinzessin Peachs Schloss, führt euch aber schon bald auf eine weite Reise.

Obwohl der Prime Day 2026 bereits seit Dienstag läuft und schon zum Start hunderttausende Deals für Prime-Mitglieder geliefert hat, legt Amazon immer noch mit neuen Deals nach. So bekommt ihr erst seit heute ein großes Mario-Spiel für Nintendo Switch günstig im Angebot, und das sogar in der Gold Edition, die euch den Season Pass mit drei Erweiterungen direkt mitliefert und im Nintendo eShop derzeit 89,99€ kostet. Hier findet ihr den Deal:

Der Amazon Prime Day 2026, der noch bis Freitag läuft, bietet übrigens noch eine ganze Menge weiterer günstiger Switch-Spiele, darunter weitere große Exklusivtitel, von Pokémon über Metroid bis Xenoblade. Die Übersicht über die Sonderangebote findet ihr hier:

Eine Reise zu den Sternen: Das ist das günstige Mario-Spiel für Switch!

Dieses Mario-Spiel schickt euch auf abwechslungsreiche und geheimnisvolle Planeten.

Bei dem günstigen Mario-Spiel handelt es sich um Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das euch mit Mario, seinen Freunden und den vorlauten Rabbids aus dem Hause Ubisoft auf eine große Reise quer durch die Galaxie schickt, um den niedlichen, sternenförmigen Sparks zu helfen. Dabei erkundet ihr abwechslungsreiche, bunte Planeten voller Geheimnisse, Schätze, schräger Charaktere und natürlich auch Feinde.

Das Kampfsystem orientiert sich wie schon im Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle an Rundentaktik-Hits wie XCOM: Ihr führt ein kleines Team von Helden in Gefechte, in denen ihr sowohl das Gelände mit seinen Deckungsmöglichkeiten als auch die Spezialfähigkeiten jeder eurer Figuren ausnutzen müsst, um den Sieg zu erringen. Die individuellen Skills der Charaktere lassen sich sogar zu besonders effektiven Kombo-Attacken verbinden.

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Autoplay

Im Vergleich zum Vorgänger ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope dabei noch ein gutes Stück komplexer geworden, allein schon durch das neue Fortschrittssystem, das mit einem eigenen Skilltree für jeden eurer Charaktere für mehr Langzeitmotivation sorgt. Außerdem liefert eine größere Vielfalt an Minispielen mehr Abwechslung im Gameplay, sodass ihr auch abseits der Kämpfe viel zu tun habt.

Die Gold Edition liefert den Season Pass mit, der neben ein paar kleineren In-Game-Extras auch die drei großen Erweiterungen The Tower of Doooom, The Last Spark Hunter und Rayman in the Phantom Show mitliefert. Diese bieten neue Level, Geschichten, Missionen und spielbare Charaktere. Im letztgenannten Add-on stößt etwa Ubisofts berühmter Jump&Run-Held zu eurem Team hinzu.