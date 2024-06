Top-Geheimtipp für PS5 im Angebot: Dieses brandneue Taktik-RPG verdient viel mehr Aufmerksamkeit!

Mit Unicorn Overlord könnt ihr bei Amazon gerade ein tolles Rollenspiel aus 2024 günstig bekommen - aber leider nur in der PS5-Version.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt eines der bisher besten Spiele des Jahres günstig im Angebot schnappen: Das erst im März erschienene Rollenspiel Unicorn Overlord, dessen internationaler Wertungsdurchschnitt laut OpenCritic bei stolzen 88 Punkten liegt, bekommt ihr schon jetzt 42 Prozent günstiger:

Die schlechte Nachricht dabei: Obwohl es das Spiel auch für Nintendo Switch und für Xbox gibt, ist leider nur die PS5-Version so stark reduziert. Grund dafür sind die Days of Play bei Amazon, durch die ihr gerade viele PS5-Spiele zu Top-Preisen abstauben könnt. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Unicorn Overlord: Schickes Taktik-RPG mit schnellen Kämpfen

Unicorn Overlord ist ein Taktik-Rollenspiel im Fantasy-Szenario, in dem ihr nicht nur wie sonst üblich mit einer kleinen Heldengruppe loszieht und Monster erlegt, sondern gleich eine ganze Armee aus Menschen, Elfen, Engeln und vielen anderen Kreaturen um euch schart. Mit dieser nehmt ihr Städte und Dörfer ein, denn euer Ziel ist letztendlich, den euch rechtmäßig zustehenden Thron zu erobern.

In Unicorn Overlord erkundet ihr nicht nur ein Fantasy-Reich, ihr erobert es auch.

Trotz dieser strategischen Komponente ist Unicorn Overlord noch immer ein richtiges Rollenspiel, in dem ihr eine Welt frei erkundet, Abenteuer erlebt und Quests erledigt. Dabei lernt ihr auch jede Menge interessanter Charaktere kennen, die ihre ganz eigenen Geschichten zusätzlich zur Hauptstory zu erzählen haben. Die charmante Inszenierung im an Octopath Traveler erinnernden, wunderschönen 2,5D-Look tut das übrige, um euch in den Bann des Spiels zu ziehen.

Die Kämpfe sind nicht klassisch rundenbasiert, sondern laufen temporeich und bis zu einem gewissen Grad automatisch ab, bieten aber ähnlich wie in diversen Auto Chess-Spielen trotzdem mehr als genug taktischen Tiefgang. Durch das Zusammenstellen der Truppen und das Festlegen ihrer Verhaltensweisen entscheidet ihr über Sieg und Niederlage in der Schlacht.

Die Kämpfe in Unicorn Overlord finden auf einem separaten Bildschirm mit Seitenansicht statt.

Genügend Inhalt bekommt ihr ebenfalls geboten: Allein für die Hauptgeschichte solltet ihr mit mindestens 40, wahrscheinlich sogar eher 50 Stunden rechnen. Mit Nebenaufgaben könnt ihr locker über 100 Stunden beschäftigt sein. Dafür kann man schon mal 34,99€ ausgeben, vor allem wenn neben der Quantität auch die Qualität stimmt.

