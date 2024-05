PS5-Spiele im Angebot: Das sind die 10 besten Deals im Amazon Days of Play Sale!

Durch den Days of Play Sale gibt es bei Amazon jetzt viele der größten PS5-Hits günstig.

Heute wurden die Sony Days of Play gestartet, durch die es jetzt bei verschiedenen Shops Spiele und Hardware rund um die PS5 und die PS4 günstig gibt. Amazon hat bereits viele Angebote gestartet, darunter stark reduzierte Konsolen, PS5-Exklusivhits und auch andere große AAA-Spiele. Hier findet ihr viele der Deals:

Dabei solltet ihr beachten: Auch wenn die Days of Play offiziell noch bis zum 12. Juni laufen, können einzelne Angebote natürlich schon sehr viel früher ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten. Auf der anderen Seite können aber auch noch neue Deals dazukommen, weshalb es sich lohnen kann, später noch mal vorbeizuschauen, falls ihr im Moment noch nicht das Richtige findet.

PS5-Hits im Angebot: 10 Highlights bei Amazon

16:28 Auch das erst kürzlich erschienene Final Fantasy 7 Rebirth gibt es im Days of Play Sale bei Amazon schon günstiger.

Leider ist die Lage bei Amazon etwas unübersichtlich, denn die oben verlinkte Übersichtsseite zum Days of Play Sale zeigt euch bislang nur die First-Party-Angebote von Sony, nicht aber die zahlreichen günstigen und hochkarätigen PS5-Spiele von anderen Publishern. Deshalb haben wir euch hier eine kleine Liste mit zehn der besten Angebote zusammengestellt:

Falls euch diese Angebote noch nicht reichen und ihr selbst weiterstöbern wollt, solltet ihr euch neben den Days of Play Angeboten von Sony auch noch den Ubisoft-Sale bei Amazon und vor allem den Plaion Games Sale anschauen. Durch Letzteren bekommt ihr neben den schon erwähnten Final Fantasy-Spielen auch Hits wie Hogwarts Legacy für die PS4 oder das erst im Herbst 2023 erschienene Soulslike Lord of the Fallen günstig:

Weitere günstige Angebote aus den Days of Play und auch andere Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: